Зволікання у передачі зброї Україні призведе до більших жертв, - Зеленський
Кількість жертв серед українців внаслідок російської агресії безпосередньо залежить від постачання зброї країнами Заходу.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю ABC News заявив президент України Володимир Зеленський.
За словами глави держави, винищувачі F-16 або будь-яке інше озброєння, яке дійсно необхідне нашій країні, дозволить українським захисникам "рухатися швидше та врятувати більше життів".
"Ну, з іншого боку, було надано деяку зброю, яка допомагає нам рятувати життя, і ми цінуємо це. Звичайно, зволікання призведе до більшої кількості втрачених життів", - наголосив Зеленський.
Зволікання з винищувачами
Нагадаємо, країни-союзники України у червні ухвалили рішення навчати наших пілотів управлінню західними винищувачами.
Як зазначав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, союзники обіцяли розпочати тренування ще у червні, але цього не сталося. Таким чином, графік навчання почав зрушуватись, що затримує і майбутню передачу F-16.
При цьому Зеленський заявляв, що деякі союзники затягують з графіком тренувань українських пілотів.
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