Зверства и аннексия РФ никогда не сработают: Блинкен заверил Украину в поддержке

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре заверил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в том, что Вашингтон продолжит поддерживать ее усилия по восстановлению контроля над своей территорией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter госсекретаря.

Он отметил, что Соединенные Штаты всегда будут уважать международно признанные границы Украины.

"Зверства Москвы и нелегитимные попытки изменить границы Украины силой никогда не сработают. Я подтвердил нашу непоколебимую приверженность и укрепление Украины в военном и дипломатическом отношении, чтобы украинцы могли защитить свою родину", - заявил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен осудил "референдумы" в Украине, которые провела РФ на захваченных территориях.

Кроме того, США ввели санкции против России за аннексию территорий.

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