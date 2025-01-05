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Зверства, совершенные россиянами в Украине, видели в Чечне и других странах, - военный

Фото: россияне совершали преступления везде, где воевали (Getty Images)
Автор: Дмитрий Олейник, Наталья Юрченко

Российские оккупанты совершают военные преступления в Украине. Такие же зверства россияне совершили в Чечне и других странах, где воевали.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал главнокомандующий ВС Чеченской Республики Ичкерия Абдул-Хаким Шишани.

"Те зверства, которые россияне устраивают в Украине, мы видели и в Чечне: убийства гражданских, бомбардировки школ и больниц, сотни братских могил, где убивали, закапывали", - отметил он.

Военный подчеркнул, что во время войн в Чечне не было возможности зафиксировать преступления россиян. По его мнению, из миллиона населения Чечни треть была убита.

"История показывает, что это у них в крови. Без крови, без жертв, без убийств они не могут. Им это нравится, это видно. Это у них в них в природе. Они не могут иначе", - сказал Абдул-Хаким Шишани.

Он считает, что остановить российские преступления можно только развалом РФ. В противном случае сценарии, как в Чечне и Украине, повторятся.

"Чечня, Грузия, Сирия, Украина. Где их нет? Афганистан, Ливия, Африка. Везде, где они есть, есть преступления, убийства, насилие", - сказал главнокомандующий ВС Чеченской Республики Ичкерия.

 

 

Наказание России за военные преступления

Ранее в Офисе генпрокурора сообщали, что в Украине каждый день фиксируют 150 военных преступлений, которые совершают российские оккупанты. Фактически каждые 10 минут Россия совершает преступление против Украины.

В сентябре 2024 года президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия совершила 137 тысяч военных преступлений в Украине.

Украина работает над созданием спецтрибунала для наказания России за вторжение. К ответственности хотят привлечь высшее политическое и военное руководство РФ.

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