Абдул-Хаким Шишани: Очень многие в ФСБ недовольны Кадыровым и ждут ухода Путина

Абдул-Хаким Шишани, главнокомандующий ВС Чеченской Республики Ичкерия, в интервью РБК-Украина – о боевом опыте в российско-украинской войне, о сходствах и различиях войн в Чечне, Сирии и Украине, об ослаблении позиций России на Ближнем Востоке, отношениях Путина и Кадырова, а также о том, почему Украине не выгодна заморозка войны.

Абдул-Хаким Шишани – человек, чье имя известно далеко за пределами Чечни. За его плечами участие в российско-чеченской войне, командование Центральным фронтом армии Ичкерии. После вынужденной эмиграции он продолжил свою миссию, возглавив чеченскую группировку в Сирии. Теперь Абдул-Хаким – главнокомандующий Вооруженными Силами Чеченской Республики Ичкерия, он принимает участие в российско-украинской войне на стороне Украины.

В интервью РБК-Украина он делится своими мыслями о том, как войны в Чечне, Сирии и Украине связаны между собой. "В Чечне, Грузии, Сирии, Украине – где их только нет? В Афганистане они убивали, в Ливии находятся, в Африке", – говорит военный, указывая на агрессивную политику России.

Отдельное внимание Абдул-Хаким уделяет стойкости украинского народа: "Сказать, что Украина не выдержит или не победит, для меня это просто смешно". Он уверен, что борьба Украины за свою свободу – это лишь часть большого процесса, который в итоге может изменить всю геополитическую карту региона.

Ниже в тексте – главное из разговора, полную версию интервью смотрите на YouTube-канале РБК-Украина.

О военном опыте в российско-украинской войне

Важно не то, как я попал сюда, а то, что я здесь и воюю против общего врага. Я участвовал в операциях в Бахмуте, Торецке, Харькове и даже в Белгородской области. У нас не принято хвастаться своими достижениями.

Дух украинских военнослужащих впечатляет. Уровень их подготовки с каждым годом растет, а стойкость остается неизменной. Уже в течение трех лет мы видим стойкость и дух украинского народа.

Почему россиянам удается продвигаться на фронте

Их тактика неизменна со времен Второй мировой войны – "мясные штурмы", когда бросают огромное количество солдат без ответственности и подготовки. Пока у России есть 140 миллионов населения, они будут действовать так. Но я уверен, что Украина вернет свои территории. Если мировое сообщество продолжит поддержку, это лишь вопрос времени.

Крым или Донбасс? Не вижу разницы. Если дадут все необходимое, самолеты, дальнобойные системы, все, что нам нужно, все территории будут возвращены – и Крым, и Донбасс, и Херсон. Для Украины таким образом война закончится, но для нас (чеченцев – ред.) – нет, пока мы не вернем свои территории.

В чем отличие войны в Украине от войн в Чечне и Сирии

В Чечне была партизанская война, в Сирии – диверсионные операции. Украина же столкнулась с полномасштабной войной. Различия и в политическом аспекте: в Украине есть международная поддержка, чего не было в Чечне в 1990-х. Это дает Украине огромное преимущество.

Почему Путину удалось победить в Чечне?

Они извлекли уроки из Первой чеченской войны: подготовили коллаборационистов вроде кадыровцев, использовали пытки, запугивания, похищения родных бойцов. Многих заставляли переходить на их сторону, и это нанесло большой ущерб нашему сопротивлению. В Украине такого сценария нет.

О войне в Сирии и её влиянии на позиции России

Россия, Иран и Хезболла поддерживали режим Асада, из-за чего оппозиция оказалась разделена и ослаблена. Однако война в Украине сильно ударила по ресурсам России, и на сегодняшний день оппозиция в Сирии действовала единым фронтом, что помогло изменить баланс сил на Ближнем Востоке. Позиции России там заметно ослабли. В геополитическом плане потеря Ближнего Востока бьет по авторитету и имиджу России. Плюс ко всему, это удар по Ирану - его обезглавили.

В Сирии же при помощи союзников и соседей все получится. Можно сказать, что Турция объединила группы, которые конфликтовали до этого между собой, и сейчас им будут помогать экономически и в военном плане. Сирийцы будут возвращаться домой. Те, которых я знаю, они не капризные, очень простые. Они вернутся, потому что им многого не надо. И будут отстраивать страну, если будут инвестиции.

О жестокости и военных преступлениях россиян

Те зверства, которые россияне устраивают в Украине, мы видели и в Чечне: убийства гражданских, бомбёжки школ и больниц, сотни братских могил, где убивали, закапывали. Тогда просто не было телефонов, медиа, мы были в изоляции. Поэтому многое не зафиксировано. Но я считаю, что из миллиона населения Чечни треть была убита.

История показывает, что это у них в крови. Без крови, без жертв, без убийств они не могут. Им это нравится, это видно. Это у них в природе. Они не могут иначе. Остановить это можно только развалом России. Если Россия развалится, это прекратится. Если нет, мы будем видеть те же сценарии. Чечня, Грузия, Сирия, Украина. Где их нет? Афганистан, Ливия, Африка. Везде, где они есть, есть преступления, убийства, насилие.

Будущее Чечни и Кавказа после распада России

История показывает, что распад России может начаться с Кавказа. Сегодня Кадыров сам говорит, что надо готовиться к войне, готовить оружие. Он понимает, что если война в Украине закончится или произойдёт заморозка конфликта, весь негатив и злость людей обернутся против него. Поэтому он уже предпринимает шаги для своей защиты. Например, амнистирует тех, кто был в Сирии, и говорит их родственникам, что они могут вернуться домой, что к ним нет претензий. Это явный сигнал: Кадыров понимает, что грядут перемены, и пытается ослабить давление. Но очевидно, что весь этот негатив рано или поздно ударит по нему. Чеченцы устали от репрессий, пыток и убийств. Народ готов бороться за свободу. Если Россия развалится, поддержка мирового сообщества поможет Ичкерии и другим регионам обрести независимость.

О роли Кадырова и его войск в российско-украинской войне

Кадыровцы – это личная гвардия Путина, которая помогает ему контролировать Чечню. Их связывают общие преступления: убийства политических оппонентов, правозащитников и журналистов. Путин дал Кадырову полный карт-бланш в России, поэтому тот удерживает свою власть.

Пока есть Путин, есть Кадыров. Но как только Путина не станет, Кадырова тоже не будет. Он не сможет договориться с новым лидером, особенно если это будет ставленник ФСБ. Очень многие в ФСБ недовольны Кадыровым и ждут ухода Путина, чтобы решить этот вопрос.



О партизанском движении и общественных настроениях на Северном Кавказе

Партизанское движение всегда было, и мы стараемся сделать его более организованным и масштабным. Народ устал от репрессий и готов на всё. Война в Украине только усилила напряжение: тех, кто не согласен с режимом Кадырова, отправляют на фронт, где они гибнут. Кадыров использует это как способ избавиться от недовольных.

90% чеченцев не хотят этой войны, она им не нужна. Если бы Кадыров и его близкие действительно верили в свою "священную войну", они бы сами пошли на фронт. Но их там нет. Отсиживаются в Курске, Белгородской области. Были под Киевом, но вообще не смогли ничего сделать. Они — инструмент пропаганды, а не реальная сила.

О последних атаках дронов в Чечне и реакции на это обычных чеченцев

На авторитет Кадырова это очень сильно влияет. Народ Чечни радуется каждому удару по объектам режима. Кадыров и его приближенные издеваются над собственным народом: убивают, пытают, забирают имущество. Люди не видят в них своих защитников, видят врагов.

Но только ударами с воздуха Кадырова не свергнуть. В любом случае нам придётся вернуться в Чечню. Никто просто так не отдаст эту территорию. Если Россия развалится, то сам народ Чечни свергнет Кадырова. Без поддержки России его режим не продержится и двух-трёх месяцев. Люди устали от репрессий и готовы на всё, чтобы избавиться от него.

Какие-то болезни у Кадырова есть, но я не думаю, что он умрёт от этого. Если его не станет, Россия найдёт ему замену. Таких, как он, у Путина много, и всегда можно назначить нового ставленника.

Об уровне подготовки и боевом духе российских военных, воюющих в Украине

Особой разницы между тем, что видел раньше и сейчас, нет. Сейчас они стали более подготовленными, но заметна одна особенность: они как будто накачаны чем-то. Реально идут как зомби. Да, химическая стимуляция использовалась и во время мировых войн, но сейчас это особенно заметно у россиян. Они взрываются, убивают друг друга. В Чечне мы такого не видели. Там они застреливались, а здесь происходит что-то странное. Видно, что это система. Их ловят, отправляют на фронт. Большинство из них — это те, кого просто мобилизовали на полигонах за две недели, а потом бросили в бой.

О российском влиянии в Грузии и угрозе полномасштабной войны в стране

Кадыровцы участвуют в подавлении протестов в Грузии. У нас есть информация, что 90% вероятности — они там. Россия не отдаст Грузию просто так. Если у них не получится полностью контролировать территорию, я думаю, они могут войной зайти туда. Если протестующие поднимутся, Россия отправит танки.

Потерял ли мир Грузию? Да, если грузины не будут воевать за свою свободу и независимость. Надеюсь, что они будут сражаться, как это делают украинцы и как мы сражались в Чечне. Грузия всегда была важна для чеченцев и всего Кавказа. Их свобода — это и наша надежда.

О шансах Украины на победу

Я на этот вопрос не могу ответить однозначно, потому что у нас в Чечне не было ничего: ни боеприпасов, ни тыла, ни техники. Мы всегда находились в окружении. Мы воевали в таких условиях, где сравнение с нынешней ситуацией в Украине просто неуместно.

В Чечне мы боролись и побеждали, несмотря на всё это. А в Украине есть поддержка Европы и всего мира. Сказать, что Украина не выдержит или не победит, для меня просто смешно. Да, будет трудно, но главное — проявить стойкость и продолжать бороться.

Замораживать войну нельзя, иначе Россия использует это в своих интересах. Поддержка Запада, стойкость украинцев и их желание свободы — залог победы.

О будущем Чеченской республики Ичкерия



Мы очень благодарны украинскому народу за признание нашей территории оккупированной. Я уверен, что Ичкерия будет свободной, независимой, и у нас всё будет хорошо.

Но такой сценарий связан с развалом России. Без этого нам будет очень трудно достичь независимости. Победа Украины над Россией — это первый шаг. После этого с помощью мирового сообщества мы сможем создать независимое государство. Без поддержки в политическом и военном плане это будет сложно, как это было в 90-х. Тогда у нас не было международной поддержки. Но мы учли ошибки прошлого. Сейчас наши политики делают всё, чтобы эта поддержка была, и мы надеемся на помощь мирового сообщества.

Конечно, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария — все они захотят отделиться. Если Россия начнет разваливаться, эти регионы обязательно воспользуются шансом. Мы надеемся, что это приведёт к свободе всего Кавказа.