Обвинения по растрате средств на плавучую станцию безосновательны, - "Киевводоканал"

Обвинения руководства ЧАО "АК "Киевводоканал" в растрате бюджетных средств на альтернативное водоснабжение столицы безосновательны. Они не учитывают документы, предоставленные предприятием, и демонстрируют предвзятость следствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Киевводоканала", сообщает сайт КГГА.

"Киевская городская прокуратура опубликовала на своих ресурсах информацию о предъявлении подозрения бывшему руководителю ЧАО "АК "Киевводоканал" по факту растраты бюджетных средств. Указанные прокуратурой обвинения не подтверждаются фактами и соответствующими документами, предоставленными следствию, и, несмотря на содействие следственным действиям, давление на работников предприятия продолжается, что подтверждает предвзятость следователей", - говорится в заявлении.

В компании сообщают, что с целью обеспечения киевлян альтернативными источниками водоснабжения, что очень важно в условиях войны, был разработан проект передислокации плавучей насосной станции "Киевводоканала", которая может служить альтернативным средством снабжения водой на период возникновения чрезвычайной ситуации. Были выполнены работы по строительству и монтажу оборудования. Однако правоохранительные органы не учли реально выполненный объем работ.

"Обвинения базируются на том, что станция якобы не подлежит эксплуатации по целевому назначению из-за своего технического состояния. Однако для поддержания в рабочем состоянии оборудования станции ежегодно выполнялись планово-предупредительные ремонты. Последний акт проверки состояния готовности к пуску в эксплуатацию комплекса станции… составлен 2 апреля 2021 года. Кроме того, для подготовки к весенне-паводковому периоду 2023 собственными силами были выполнены регламентные работы на оборудовании станции", - сообщают в "Киевводоканале".

Проект передислокации станции ставил цель обеспечить город Киев резервным (альтернативным) водозабором, в случае возможных ракетных ударов или полного обесточивания. Это возможность обеспечения питьевой водой при ограниченном использовании до 1,5 млн человек, а также возможность заполнения в минимальных объемах системы водой для пожаротушения, говорится в заявлении компании.

"По результатам прохождения экспертизы проектной документации был получен положительный экспертный отчет. На определенную сумму работы выполнены, что подтверждено актами выполненных работ", - отмечает ЧАО "АК "Киевводоканал".