Освобождал Змеиный и шел пешком из Мариуполя. ГУР представило книгу о выдающемся разведчике

Миссия ООН в Либерии и освобождение Змеиного: чем прославился защитник

Очередная серия проекта посвящена Герою Руслану Попову, находившемуся в Мариуполе во время широкомасштабного вторжения, пешком выходил из окружения и вернулся с эвакуационными бортами на Азовсталь. Погиб во время операции на острове Змеиный. Во время мероприятия презентовали книгу и показали видеоролик о герое.

Руслан Юрьевич Попов – Герой Украины, капитан I ранга ГУР МО Украины. Родился 20 августа 1977 года в Николаевской области. Пошел по стопам отца, став кадровым военным.

Присоединился к рядам ГУР в звании капитана, где служил в легендарном боевом спецподразделении, к которому также относятся Герои Украины Кирилл Буданов, Максим Шаповал и другие. Это бойцы, которые выполняли задания на суше, в воздухе, на воде и даже под водой.

Фото: Руслан Попов служил в легендарном боевом спецподразделении ГУР

Руслан Попов принимал участие в миротворческой миссии ООН в Либерии, а с началом войны в 2014 году выполнял боевые задания на востоке Украины. Как и все украинские коммандос, он был универсальным бойцом. Во многих операциях исполнял роль пулеметчика – бойца, который прикрывает побратимов и покидает бой последним.

В 2022 году встретил широкомасштабное вторжение в Мариуполе. После выхода из окруженного города вместе с сослуживцами преодолел более 165 километров пешком, чтобы сразу вернуться в Мариуполь в составе эвакуационных рейсов, которые доставляли раненых из "Азовстали", а также привозили продовольствие, лекарства и боеприпасы.

Следующим вызовом стало освобождение острова Змеиный – чрезвычайно сложная и опасная операция, позволившая в итоге освободить остров и дать возможность действовать "зерновому коридору".

Именно в этом бою Руслан Попов отдал свою жизнь. Дома его ждали жена и двое детей. За свои заслуги получил ряд государственных и ведомственных наград. Звание Героя Украины ему присвоено посмертно.

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Фото: Герой погиб в ходе операции на Змеином. Эта миссия военных позволила освободить остров и дать возможность действовать "зерновому коридору"

Герои, которые творят историю здесь и сейчас

"Благодаря таким людям как Руслан, мы сейчас с вами живем в независимой Украине и можем праздновать праздники, такие как сегодня – День святого Николая и как День Вооруженных Сил. Это во многом их заслуга. Руслан был невероятным человеком. Все его знают как веселого, вроде бы беззаботного мужчины. разведчик, который защищал Украину с 2014 года", – рассказывает автор проекта ГУР МО Украины "Выдающиеся разведчики" Ольга Мосьондз.

Благодаря защитнику, говорит она, было проведено много сложных военных операций, которые спасли жизни многих – как военных, так и гражданских. Он был именно в тех районах ведения боевых действий, где наступление россиян развертывалось активно.

Фото: С женой Юлей Руслан был знаком еще с детского сада

"Это не просто проект. Это истории о людях, у которых есть семьи, у которых есть родители, друзья. Когда есть такая потеря, это очень сложно. Но мы должны помнить наших героев. Украина должна знать их, а мы будем рассказывать нашим будущим поколениям о Героях, которые творили историю здесь и сейчас, защищали Украину", – добавляет Ольга.

На протяжении всей жизни Руслана о нем не было никаких нареканий ни от кого из окружающих, вспоминает мама Героя, Надежда Попова. От родительских собраний в школе до встреч с преподавателями военного учебного заведения – повсюду его хвалили за достижения, дисциплину.

Фото: У Героя осталось двое детей: сын Андрей и дочка Алиса

"У него было большое сердце, еще с малых лет. Он всегда интересовался творчеством. Рисовал, создавал разные вещи своими руками, и это было очень ценно для меня, потому что он делал все от души. Я знала многих его собратьев, с которыми он служил , все увлекались тем, каким человеком он был. А для меня он был самым прекрасным сыном на белом свете. Таких людей, ответственных, честных и порядочных, не было больше в нашей жизни", – говорит мама защитника.

С женой Юлей Руслан был знаком еще с детского сада. Затем Руслан менял школу, но судьба снова сводила их вместе. Они долго дружили, потом решили пожениться. В семье осталось двое детей – сын Андрей и дочь Алиса.

Проект ГУР МО Украины "Выдающиеся разведчики" призван сохранить память об украинских героях-защитниках, которые своими поступками изменяли ход войны во время национально-освободительной борьбы Украины.