Герой операций, которые войдут в историю. ГУР презентовало книгу о погибшем разведчике

Боролся с врагом в аэропорту "Антонов" и на острове Змеиный

Ко Дню Военной разведки ГУР МО Украины презентовало книгу о Герое Украины Виталия Игнатенко. В ходе мероприятия представили печатный вариант истории борьбы Героя Украины. Брошюра иллюстрирована архивными фото героя.

История войдет в обширную книгу рассказов о выдающихся разведчиках, которые своими подвигами изменили ход этой войны.

Виталий Игнатенко, позывной "Немец", – один из тех, кто "встречал" российских спецназовцев на аэродроме "Антонов" в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину. Он участвовал в легендарном бою на Гостомельском стеклозаводе, занимался эвакуацией жителей Бучи и противостоял врагам в Ирпене и Мощуне.

Фото: Виталий Игнатенко принимал участие в сверхсложных операциях Главного управления разведки

Виталий участвовал в боях в Харьковской области, на юге и востоке Украины. У него были особые задачи, в рамках которых ходил в рейды в глубокий тыл врага и отражал у оккупантов остров Змеиный, говорит автор проекта ГУР МО Украины "Выдающиеся разведчики" Ольга Мосьондз.

"С 24 февраля 2022 года фактически ни одна операция спецподразделения ГУР МО Украины "Шаман" не происходила без участия Виталия Игнатенко. Опытный военнослужащий был одним из тех, кто формировал этот элитный батальон", – рассказывает Ольга.

В рядах Вооруженных Сил Украины Виталий был еще с 2015 года, отмечает Ольга Мосьондз. А затем, начиная с 24 февраля 2022 года, защищал сначала Киевщину, затем принимал участие во множестве сложных военных задач.

"Это бриллиант батальона "Шаман". Фактически ни одна важная и сверхсложная задача "Шамана" не происходила без его непосредственного участия", – добавляет она.

Фото: Дружил с побратимом Олегом Зайцевым. Впоследствии они погиблиплечом к плечу

В этом году семья отметила бы 30-летие брака

Виталий Игнатенко погиб 7 мая 2022 года во время первой высадки на тогда оккупированный россиянами остров Змеиный. В составе сводных подразделений Виталий Игнатенко вместе со своим напарником Олегом Зайцевым во время ожесточенного боя с оккупантами, прикрывал уход побратимов, спас жизнь многим украинским защитникам.

"Виталий очень дружили с Олегом. Вместе принимали участие в сложных операциях, всегда были бок о бок. Вдвоем они и погибли", – вспоминает жена Виталия, Ирина Игнатенко.

С будущим мужем на тот момент она познакомилась еще студенткой, когда им было по 18 лет. В этом году семья отметила бы 30-летие брака. К сожалению, этим планам сбыться не суждено: враг унес жизнь Виталия.

Фото: Служить на фронт Герой ушел еще в 2015 году

"Однажды Виталий позвонил мне и сказал, что у него будет какая-то важная задача. Подробностей не рассказывал. Последний раз муж выходил на связь в 4.53 утра. Сказал, что вернется с задания к обеду. Но потом на связь уже не выходил. .А через некоторое время я получила сообщение: "Иро, привет. Это "Шаман". Сразу поняла, что новости будут очень плохими", – вспоминает жена Героя.

Именно благодаря Виталию и его побратиму Олегу Зайцеву удалось осуществить первую высадку на остров Змеиный – сверхсложную задачу, на которую соглашались только безумные отчаяния и великие патриоты Украины.

По словам Ольги Мосендз, именно благодаря работе Героев-разведчиков в те дни удалось узнать, что происходит на Змеином, сколько там россиян. Эта операция заложила старт последующему успеху Сил Обороны на Змеином.

Всегда привозил с фронта котиков

По словам мамы Героя, Надежды Игнатенко, ее сын рос и веселым, и печальным одновременно. Переживал за то, что происходит в стране. Перед службой в армии встретил, как он сам всегда говорил, свою любимую жену.

"Они могли часами говорить обо всем на свете. Никогда не ссорились, друг другу всегда во всем уступали. Сын никогда вообще никого не обижал по жизни. Очень любил кошек: когда пошел служить, то привозил домой котиков, которые у нас сейчас живут. Последняя кошечка, которую он привез – наша любимая. Когда звучит воздушная тревога и я выхожу в коридор, она всегда приходит, прижимается к лицу", – рассказывает женщина.

Фото: Семья хранит последнее фото Виталия

Она признается: вся семья скучает по Герою каждый день все больше, и неизвестно, как жить дальше. Но держит то, что у Виталия остался сын.

За выдающиеся личные достижения, выявленные во время выполнения боевых задач по сдерживанию и отражению вооруженной агрессии РФ, Виталию Игнатенко присвоено высшее звание государства – Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда". Его имя и подвиг навсегда запечатлены на страницах "Книги славы" Главного управления разведки МО Украины.