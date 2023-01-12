В освобожденном селе Луганской области обнаружили танковые и артиллерийские снаряды РФ (фото)

В деоккупированной деревне Невское (Луганская область) правоохранители обнаружили несколько танковых снарядов армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Луганской области.

"В течение пяти дней взрывотехники обследовали на наличие вражеских боеприпасов, их остатков и других взрывоопасных предметов с. Невское", - говорится в сообщении. Взрывотехники полиции отмечают, что при осмотре территории поселка специалисты обнаружили и уничтожили следующие снаряды: пять осколочно-фугасных снарядов калибра 152 мм;

три танковых вышибных заряда;

два вышибных артиллерийских заряда;

два танковых кумулятивных снаряда калибром 125 мм.