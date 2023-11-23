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Освобождение заложников из Газы перенесли на один день

Четверг 23 ноября 2023 06:01
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Освобождение заложников из Газы перенесли на один день Фото: освобождение заложников из Газы перенесли (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

День освобождения заложников, удерживаемых в Секторе Газа, перенесли на пятницу - 24 ноября.

Об этом заявил глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби, передает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Увольнение начнется в соответствии с первоначальным соглашением между сторонами, и не ранее пятницы", - сказал Ханегби.

Он пояснил, что задержка объясняется необходимостью подписать документ между Израилем и ХАМАС, ратифицирующим соответствующее соглашение. Его должны подписать в течение 24 часов, после чего произойдет освобождение первых заложников.

Соглашение возвращения заложников

Израиль разработал соглашение о возвращении заложников , состоящее из пяти этапов.

На первом этапе ХАМАС передаст заложников Красному Кресту, после чего передадут их представителям ЦАХАЛа. После заложников будут осмотрены и доставлены в один из медицинских центров в Израиле, где они встретятся со своими семьями.

На четвертом этапе медицинские и силовые ведомства оценят состояние здоровья заложников, чтобы определить, кто из них может быть допрошен. Соответствующие на конечном этапе пройдут допросы в силовых и оборонных ведомствах.

А вчера Кабинет министров Израиля одобрил соглашение об освобождении около 50 заложников. Боевики согласно плану в течение пятидневного прекращения огня уволят 30 похищенных детей, восемь матерей и еще 12 женщин.

По сообщениям израильских СМИ, первых заложников планировали освободить 23 ноября.

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