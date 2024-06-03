RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Увольнение Углавы с НАБУ может вызвать напряжение в отношениях с США, - эксперт

Фото: увольнение Углавы из НАБУ может вызвать напряжение в отношениях с США (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

В конце мая у НАБУ отстранили первого заместителя директора Гизо Углаву от исполнения обязанностей. Этот шаг может привести к тяжелым последствиям не только для системы антикоррупционных органов.

Об этом заявил политолог Евгений Магда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

"Углава девять лет занимал место первого заместителя директора НАБУ. По всей вероятности, его продвигали и поддерживали американцы, которые были кураторами создания в Украине антикоррупционной системы. Фактически он стоял у истоков создания ведомства", - отметил эксперт.

По его словам, в течение девяти лет его неоднократно пытались поколебать, но бесполезно.

"Формат нынешнего отстранения напоминает спецоперацию, за которой могут стоять внешние силы, в частности Россия, для которой развалить Украину изнутри – очевидная цель", - отметил эксперт.

Он также отметил, что в мае 2024 года отстранение Углавы удивительно совпало с визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, где шеф американской дипломатии призвал более активно бороться с коррупцией.

"И здесь Углаву показательно отодвигают в сторону, демонстрируя, что пожелания Вашингтона для Киева ничего не стоят", - написал он.

Напомним, что с апреля 2022 года у НАБУ нет постоянного руководителя по окончании полномочия бывшего главы ведомства Артема Сытника, в последнее время его обязанности исполнял его первый заместитель Гизо Углава.

Детальнее о том, когда завершится конкурс в НАБУ и почему это важно для ЕС - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУ