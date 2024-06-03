Увольнение Углавы с НАБУ может вызвать напряжение в отношениях с США, - эксперт

"Углава девять лет занимал место первого заместителя директора НАБУ. По всей вероятности, его продвигали и поддерживали американцы, которые были кураторами создания в Украине антикоррупционной системы. Фактически он стоял у истоков создания ведомства", - отметил эксперт.

По его словам, в течение девяти лет его неоднократно пытались поколебать, но бесполезно.

"Формат нынешнего отстранения напоминает спецоперацию, за которой могут стоять внешние силы, в частности Россия, для которой развалить Украину изнутри – очевидная цель", - отметил эксперт.

Он также отметил, что в мае 2024 года отстранение Углавы удивительно совпало с визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, где шеф американской дипломатии призвал более активно бороться с коррупцией.

"И здесь Углаву показательно отодвигают в сторону, демонстрируя, что пожелания Вашингтона для Киева ничего не стоят", - написал он.