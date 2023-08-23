Освобождение Работино изменит расклады на Запорожском направлении, - эксперт

Эксперты считают, что освобождение Работино изменит весь расклад на этом участке фронта. Ведь здешние укрепления остаются главным препятствием на пути ко второй линии обороны россиян.

Медленное продвижение наших войск в районе Работино военный эксперт Владислав Селезнев связывает с высокой плотностью мин. Однако зачистить местность необходимо, ведь это ключевой укрепрайон на отрезке между Ореховым и Токмаком. А уже за ним открываются дороги на Бердянск и Мелитополь.

"Есть так называемый треугольник, миссия которого - закрыть подходы и сухопутный коридор в Крым. Это треугольник между городами Васильевка, Токмак и Мелитополь. И когда украинская армия прорвется на Токмак, вся защитная сеть россиян может серьезно нарушиться", - сказал он.

При этом до выходу на Токмак следует пройти Новопрокоповку, Ильченково, Сладкую Балку и Красногорку. А это уже вторая линия обороны, на которой, по всей вероятности, плотность минных полей значительно ниже.

Освобождение Работино

Вчера заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что украинские военные с боем вошли в село Работино и организовали эвакуацию мирных жителей. При этом о полной деоккупации села пока не сообщалось.

Отметим, что Работино находится в 80 км от Запорожья, в 20 км от административного центра общины в Токмаке и в 30 км от районного центра в Пологах.

Село является одним из ключевых укрепрайонов оккупантов на отрезке между подконтрольным Ореховым и Токмаком, который они превратили в крепость на пути к еще одному важному узлу - Мелитополю.

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