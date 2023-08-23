Освобождение Работино изменит расклады на Запорожском направлении, - эксперт

Освобождение украинскими военными села Работино в Пологовском районе изменит расклады на Запорожском направлении.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Враг зализывает раны. Как ВСУ отстояли Купянск и где готовится прорыв: обзор фронта".
Эксперты считают, что освобождение Работино изменит весь расклад на этом участке фронта. Ведь здешние укрепления остаются главным препятствием на пути ко второй линии обороны россиян.
Медленное продвижение наших войск в районе Работино военный эксперт Владислав Селезнев связывает с высокой плотностью мин. Однако зачистить местность необходимо, ведь это ключевой укрепрайон на отрезке между Ореховым и Токмаком. А уже за ним открываются дороги на Бердянск и Мелитополь.
"Есть так называемый треугольник, миссия которого - закрыть подходы и сухопутный коридор в Крым. Это треугольник между городами Васильевка, Токмак и Мелитополь. И когда украинская армия прорвется на Токмак, вся защитная сеть россиян может серьезно нарушиться", - сказал он.
При этом до выходу на Токмак следует пройти Новопрокоповку, Ильченково, Сладкую Балку и Красногорку. А это уже вторая линия обороны, на которой, по всей вероятности, плотность минных полей значительно ниже.
Вчера заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что украинские военные с боем вошли в село Работино и организовали эвакуацию мирных жителей. При этом о полной деоккупации села пока не сообщалось.
Отметим, что Работино находится в 80 км от Запорожья, в 20 км от административного центра общины в Токмаке и в 30 км от районного центра в Пологах.
Село является одним из ключевых укрепрайонов оккупантов на отрезке между подконтрольным Ореховым и Токмаком, который они превратили в крепость на пути к еще одному важному узлу - Мелитополю.
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