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Освобождение Пятихаток: из села эвакуировали уже шесть человек

Иллюстративное фото: из Пятихаток эвакуировали уже шесть человек (facebook.com/MNS GOV UA)
Автор: Иван Носальский

Украине удалось эвакуировать шесть человек из села Пятихатки Запорожской области, которое освободили бойцы ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Юрия Малашко в эфире телемарафона.

По его словам, у областной военной администрации пока нет прямого доступа к населенному пункту, но военные сейчас проводят там эвакуацию.

"Например, в освобожденных Пятихатках мы уже эвакуировали одну семью, шесть человек уже находятся в более безопасном месте", - уточнил чиновник.

Он рассказал, что сейчас эвакуированные находятся в легком шоке, они были в подвалах и "где только угодно, чтобы сохранить свою жизнь". При этом в семье двое детей.

Глава ОВА рассказал, что в Пятихатках остаются еще около 20 людей и их планируют эвакуировать.

Освобождение Пятихаток

Напомним, сегодня, 19 июня, утром в Министерстве обороны официально подтвердили, что украинские военные смогли деоккупировать село Пятихатки.

Позже военнослужащие 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады и 2-го отдельного стрелкового батальона (2 ОСБ) уже на видео рассказали, что выбили оккупантов из села. Они отмечали, что враг убегал, бросая оружие, технику и боеприпасы.

Впервые информацию о том, что украинские военные установили контроль над Пятихатками начали распространять еще вчера, 18 июня, в российских пропагандистских Telegram-каналах.

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