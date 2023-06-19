Освобождение Пятихаток: из села эвакуировали уже шесть человек

По его словам, у областной военной администрации пока нет прямого доступа к населенному пункту, но военные сейчас проводят там эвакуацию.

"Например, в освобожденных Пятихатках мы уже эвакуировали одну семью, шесть человек уже находятся в более безопасном месте", - уточнил чиновник.

Он рассказал, что сейчас эвакуированные находятся в легком шоке, они были в подвалах и "где только угодно, чтобы сохранить свою жизнь". При этом в семье двое детей.

Глава ОВА рассказал, что в Пятихатках остаются еще около 20 людей и их планируют эвакуировать.

Освобождение Пятихаток

Напомним, сегодня, 19 июня, утром в Министерстве обороны официально подтвердили, что украинские военные смогли деоккупировать село Пятихатки.

Позже военнослужащие 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады и 2-го отдельного стрелкового батальона (2 ОСБ) уже на видео рассказали, что выбили оккупантов из села. Они отмечали, что враг убегал, бросая оружие, технику и боеприпасы.

Впервые информацию о том, что украинские военные установили контроль над Пятихатками начали распространять еще вчера, 18 июня, в российских пропагандистских Telegram-каналах.