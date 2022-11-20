Освобождение Луганской области. В ВСУ объяснили сложность военной операции

"У врага там было образование это так называемое "ЛНР", которое он использовал в качестве плацдарма для подготовки нападения на нас, в том числе создав там этот корпус "народной милиции ЛНР". Он под руководством российских офицеров готовился к войне постоянно, тренировался, когда была Операция объединенных сил", - объяснил спикер.

Кроме того, Череватый отметил, что оккупанты в Луганской области успели подготовиться в инженерном плане. По его словам, часть российских войск после отступления из Харьковской области и Лимана (Донецкая область) была перекинута в Луганскую область.

В связи с этим украинские войска на этом направлении не идут в лобовые атаки. Подразделения ВСУ атакуют врага высокоточными ударами, а затем оперативно переходят к контратакам.

"Мы максимально их поражаем сначала огнем, в том числе высокоточными боеприпасами, и только появляется возможность, как это было в последний раз в Макеевке, мы освобождаем достаточно быстро. Просто для этого нужно время", - подчеркнул Череватый.