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РФ задействует на фронте курсантов военных училищ из-за нехватки офицеров, - Генштаб

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Суббота 01 октября 2022 07:57
РФ задействует на фронте курсантов военных училищ из-за нехватки офицеров, - Генштаб Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российское военное руководство преждевременно задействует на фронте курсантов военных училищ из-за недостатка, прежде всего, офицерских кадров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

В Тюменском военном училище будет досрочный выпуск курсантов. Выпускников планируется направить на первичные офицерские должности в воинские части, комплектуемые мобилизационным резервом.

Курсантов выпускных курсов Рязанского десантного училища направляют для подготовки полков мобилизационного резерва, что осуществляется на базе полигонов неподалеку Рязани, Омска, Пскова, Тулы и других городов. Для этих подразделений планируют мероприятия подготовки и слаживания сроком не более месяца, с выбытием в район боевых действий в Украине.

За сутки противник нанес 4 ракетных и 15 авиаударов, совершил более 85 обстрелов из РСЗО. Пострадало более 50 населенных пунктов. В частности, Белогоровка, Новониколаевка, Благодатовка, Сухой Ставок и Отрадовка.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях противник стрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

  • на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Стрелечья, Редкодуб, Кучковка, Охримовка и Ольховатка;
  • на Краматорском направлении - в районах населенных пунктов Григорьевка, Белогоровка, Ивано-Дарьевка, Закитное, Раздоловка и Спорное;
  • на Бахмутском направлении - в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Николаевка Вторая и Парасковеевка;
  • на Авдеевском направлении - в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное и Александрополь;
  • на Новопавловском направлении - в районах населенных пунктов Новоселка, Новополь, Пречистовка и Павловка.
  • на Запорожском направлении - в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Железнодорожное, Гуляйполе и Новоандреевка.
  • на Южнобугском направлении обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районы более двадцати пяти населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Среди них - Степная Долина, Мирное, Сухой Ставок, Ольгино и Архангельское.

За сутки ВСУ отбили атаки противника неподалеку Нью-Йорка, Зайцево и Соледара. Наша авиация нанесла 11 ударов. Поражен опорный пункт противника, 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 4 ЗРК. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили три БПЛА и вертолет Ка-52.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 11 пунктов управления различного уровня и 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. В зону поражения попали еще 14 военных объектов врага - склады с боеприпасами, зенитные ракетные комплексы, переправы, станции радиоэлектронной борьбы и разведки.

Ранее военные атаковали шесть ЗРК россиян и отбили штурм на Нью-Йорк.

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Генштаб ВСУ
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