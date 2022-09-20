Освобождение Белогоровки и бои на подступах к Лиману: обновленная карта войны

На Сватовском направлении продолжаются бои на подступах к Лиману. Яровая освобождена.

По данным карты, фронт выравнивается в этом месте. По Студенко и Сосновому нет подтверждений, скорее всего, эти села освобождены также.

На Бахмутском направлении Белогоровка освобождена, это утверждают вражеские ресурсы, указывающие на нее и Яковлевку, а также глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

На Авдеевском и Запорожском направлениях пока без изменений.

На Херсонском направлении сообщается о боях на определенных участках фронта.

Напомним, ранее стало известно, что, согласно данным карты Deepstatemap, украинские военные 18 сентября продвинулись в сторону Лисичанска Луганской области.

Также мы писали, что, по словам Гайдая, 17 сентября, украинская авиация ударила по 13-ти районам сосредоточения живой силы и техники россиян в Луганской области.

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