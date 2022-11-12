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В освобожденной Снигиревке нашли пыточную, которую обустроли российские оккупанты (фото)

Фото: в Снигиревке была обнаружена пыточная (t.me/yigal_levin)
Автор: Владимир Костырин

В Снигиревке Николаевской области после освобождения от российских оккупантов была обнаружена пыточная, где захватчики держали гражданских и подвергали издевательствам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал офицера Армии обороны Израиля Игаля Левина.

Отмечается, что интервенты практиковали пытки над проукраински настроенными местными жителями, а помещение выявили военные ВСУ, когда освободили населенный пункт 10 ноября.

"Пыточная в Снигиревке, где рашисты пытали украинцев и украинок", - подписан кадр.

Пыточная в Снигиревке (фото: t.me/yigal_levin)

Информацию о пыточной озвучили также ночью 12 ноября в Telegram-канале Оперативний ЗСУ, сопроводив пост этим же снимком.

"В населенном пункте Снигиревка на Николаевщине, который был захвачен российскими войсками до 10 ноября, когда его освободили украинские воины местные жители подвергались пыткам. Там обнаружили пыточную, где россияне издевались над украинцами", - говорится в публикации.

Где именно располагалась эта комната пыток и в каком здании - не уточняется.

При этом стоит отметить, что по информации пресс-службы Главного управления Национально полиции в Николаевской области, российские солдаты в Снигиревке "занимались беззаконием и ужасающими пытками" в разрушенном здании отдела полиции.

"Предстоит много работы - как по установлению закона и привлечению каждого виновного к ответственности, так и к восстановлению разрушенных зданий!" - высказался начальник ГУ Нацполиции Сергей Шайхет.

Напомним, перед этим в сентябре в освобожденной Казачьей Лопани Харьковской области обнаружили пыточную оккупантов.

Добавим, что глава Нацполиции уточнил, что в Харьковской области обнаружили по меньшей мере 10 застенков российских захватчиков.

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