У звільненій Козачій Лопані виявили катівню. Правоохоронці оглянули приміщення
У Козачій Лопані виявили катівню окупантів. Правоохоронці вилучили докази, які підтверджують воєнні злочини росіян.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.
"7 вересня керівництво Дергачівської окружної прокуратури Харківської області в рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності провело огляд у приміщенні так званої "Народної міліції смт Козача Лопань", - пише пресслужба.
Під час окупації селища окупанти організували псевдоправоохоронний орган й облаштували в його підвальному приміщенні катівню, де піддавали тортурам цивільних.
Фото: у звільненій Козачій Лопані виявили катівню (t.me/pgo_gov_ua)
Правоохоронці вилучили документи, які підтверджують функціонування псевдовідділу поліції. Також було встановлено осіб, які працювали на представників Росії у Козачій Лопані.
Фото: у звільненій Козачій Лопані виявили катівню (t.me/pgo_gov_ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 11 вересня, окупанти евакуювалися разом з населенням з Козачої Лопані Харківської області. В селищі містяни встановили прапор України.
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