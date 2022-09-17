У звільненій Козачій Лопані виявили катівню. Правоохоронці оглянули приміщення

У Козачій Лопані виявили катівню окупантів. Правоохоронці вилучили докази, які підтверджують воєнні злочини росіян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

"7 вересня керівництво Дергачівської окружної прокуратури Харківської області в рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності провело огляд у приміщенні так званої "Народної міліції смт Козача Лопань", - пише пресслужба. Під час окупації селища окупанти організували псевдоправоохоронний орган й облаштували в його підвальному приміщенні катівню, де піддавали тортурам цивільних. Фото: у звільненій Козачій Лопані виявили катівню (t.me/pgo_gov_ua) Правоохоронці вилучили документи, які підтверджують функціонування псевдовідділу поліції. Також було встановлено осіб, які працювали на представників Росії у Козачій Лопані. Фото: у звільненій Козачій Лопані виявили катівню (t.me/pgo_gov_ua)