Освобожденный при обмене Красиков близок к Путину и мог быть его охранником, - WSJ

Освобожденный во время обмена заключенными между Западом и Россией убийца Вадим Красиков близок к диктатору Владимиру Путину. Он мог быть его телохранителем в 1990-х годах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как отмечается, Красикова, отбывавшего пожизненное наказание в Германии, пытались вернуть в России в течение двух лет. Западные спецслужбы считали, что настойчивость Путина по вопросу возвращения Красикова объясняется тем, что они были близки.

Предполагается, что диктатор и киллер были знакомы с тех пор, как Путин был заместителем мэра Петербурга (1994 год), а Красиков был его охранником.

По словам брата второй жены Красикова, они с Путиным были настолько близки, что вместе посещали стрельбище. Он рассказывал семье, что Путин якобы хорошо стреляет.

По данным издания, Красиков вел роскошный образ жизни. Его жена хвасталась, что муж часто меняет автомобили, Porsche и BMW, что она не успевает привыкать к ним. WSJ отмечает, что российский агент зарабатывал 10 тысяч долларов в месяц и получал так называемые бонусы за "командировки".

Ранее западные СМИ сообщали, что Красиков был членом группы ФСБ, которая работала с беглым президентом Виктором Януковичем. Представители спецслужб считают, что он мог входить в группу снайперов, стрелявших в участников Революции Достоинства.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сегодня заявил, что Вадим Красиков является сотрудником ФСБ и служил в "Альфе" вместе с некоторыми действующими сотрудниками службы безопасности Путина.