В освобожденный Берислав в Херсонской области вернули свет

Сегодня, 30 декабря, энергетики вернули свет в деоккупированный с ноября Берислав Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

"Мы неоднократно с вами обсуждали ваши первоочередные потребности для восстановления жизни после деоккупации. Первым пунктом всегда звучал "СВЕТ". Наконец-то город Берислав начал принимать электроэнергию", - сказал Янушевич.

Он рассказал, что энергетики и дальше работают над восстановлением электроснабжения в других населенных пунктах Херсонской области.

"Спасибо за ваше терпение и несокрушимость. Спасибо специалистам, работающим под вражескими обстрелами, и компании ДТЭК за помощь в восстановлении сетей", - добавил глава ОВА.