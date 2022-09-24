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Массовое захоронение в Изюме: количество погибших снова увеличилось

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Изюм, Суббота 24 сентября 2022 11:28
Массовое захоронение в Изюме: количество погибших снова увеличилось Фото: место массового захоронения в Изюме (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на субботу, 24 сентября, с места массового захоронения в Изюме изъято уже 447 тел погибших. Большинство из них - женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя следственного управления полиции Харьковской области Сергея Болвинова.

"У многих погибших отсутствуют конечности, связаны руки, осколочные ранения, травмы головы и грудной клетки, ранены или отсутствуют гениталии, переломы ребер, колото-резаные ранения, сквозные шаровые ранения, веревки на шее", - рассказал он.

По словам Болвинова, среди погибших:

  • 194 - мужчины;
  • 215 - женщины;
  • 22 - военные;
  • 5 - детей;
  • 11 - остатки лиц, пол не определен.

"К следственным действиям на месте происшествия были привлечены более 105 полицейских, 10 криминалистических лабораторий, 10 судебно-медицинских экспертов, 80 работников ГСЧС и прокуроры", - добавил он.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, по состоянию на 17 сентября в Изюме были эксгумированы 59 тел, на которых обнаружили следы насильственной смерти.

Позже стало известно, что всего в Изюме было эксгумировано 146 тел погибших во время оккупации города.

На месте массового захоронения по данным на вторник, 20 сентября, в Изюме Харьковской области обнаружили уже 263 тела, в том числе тела 2 детей.

А буквально вчера эксгумировали 427 тел. Пятеро из которых - дети.

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