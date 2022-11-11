ua ru
Пт, 11 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Освобожденные территории на юге надо защищать и прикрывать авиацией и ПВО, - ВСУ

Новина українською →
Пятница 11 ноября 2022 13:07
Освобожденные территории на юге надо защищать и прикрывать авиацией и ПВО, - ВСУ Фото: спикер Воздушных сил Юрий Игнат (mil.in.ua)
Автор: Юлия Акимова, Елизавета Драбкина

Освобожденные украинскими защитниками территории юга Украины необходимо защищать от возможных обстрелов российских оккупантов, а для этого требуется больше вооружения.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше".

"Мы продвигаемся, наши войска идут вперед, соответственно, нашим войскам нужно прикрытие с воздуха - это авиация и прикрытие ПВО, у нас становится больше территории, нам нужно больше сил и средств, чтобы ее защитить", - отметил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Напомним, украинский Генштаб официально подтвердил освобождение 12 населенных пунктов в Херсонской области. К тому же, сегодня в Минобороны России заявили о завершении переброски войск на левый берег Днепра в Херсонской области.

Кроме того, вчера стало известно, что украинские защитники освободили Снигиревку Николаевской области и ряд других населенных пунктов. Но глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что область еще не полностью освобождена от захватчиков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Николаевская область Главное управление разведки Война России против Украины
NEWS
Минус 710 оккупантов, десяток танков и вертолет: новые потери России
Минус 710 оккупантов, десяток танков и вертолет: новые потери России
DAILY
ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше
Юлия Акимовакорреспондент ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше