Освобожденные территории на юге надо защищать и прикрывать авиацией и ПВО, - ВСУ

Освобожденные украинскими защитниками территории юга Украины необходимо защищать от возможных обстрелов российских оккупантов, а для этого требуется больше вооружения.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше ".

"Мы продвигаемся, наши войска идут вперед, соответственно, нашим войскам нужно прикрытие с воздуха - это авиация и прикрытие ПВО, у нас становится больше территории, нам нужно больше сил и средств, чтобы ее защитить", - отметил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Напомним, украинский Генштаб официально подтвердил освобождение 12 населенных пунктов в Херсонской области. К тому же, сегодня в Минобороны России заявили о завершении переброски войск на левый берег Днепра в Херсонской области.

Кроме того, вчера стало известно, что украинские защитники освободили Снигиревку Николаевской области и ряд других населенных пунктов. Но глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что область еще не полностью освобождена от захватчиков.

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