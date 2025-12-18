Освобожденные из плена военные получат 90 дней дополнительного отпуска: ВР приняла закон

Отпуск без условий и разделения на части

Верховная Рада немедленно направила этот законопроект на подпись президенту.

Законопроект №14092 предусматривает, что отпуск предоставляется целиком, без разделения на части. Он не зависит от решения о продлении или увольнении с военной службы.

Закон приняли, чтобы помочь военнослужащим, пережившим плен, восстановиться физически и психологически после травматического опыта.

"Реализация инициативы будет способствовать повышению уровня доверия к государству среди военнослужащих, их семей и широкой общественности, поскольку подтвердит приоритетность защиты прав защитников Украины, возвращенных из плена на дополнительный отпуск с сохранением денежного обеспечения и права на увольнение с военной службы", - говорится в пояснительной записке законопроекта.

Добавим, что законопроект №14092 подали в Верховную Раду 30 сентября 2025 года. Его инициаторами стали Пуртова Анна, Бондаренко Олег, Тарасенко Тарас, Копанчук Елена и Тистык Ростислав.