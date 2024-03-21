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Откуда российские добровольцы получают оружие и технику: ответ РДК и ЛСР

Фото: Алексей Барановский, боец легиона "Свобода России" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В распоряжении российских добровольцев есть оружие, которое принадлежит им как подразделению интернационального легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также оно постоянно дополняется "трофеями".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бойца легиона "Свобода России" Алексея Барановского во время пресс-конференции.

Как пояснил Барановский, российские добровольцы во время пребывания в Украине являются военнослужащими украинской армии и приравниваются во всех правах и обязанностях к нашим воинам. 

"Когда мы идем на территорию России - мы уже не военнослужащие ВСУ, которые взяли в руки оружие. Какое оружие? Трофейное оружие, перетрофеенное оружие. Часто оружие и техника переходят из рук в руки и мы этим пользуемся", - добавил он. 

В частности Барановский отметил, что добровольцы пользуются также техникой украинского производства, поскольку работают как полноценное украинское подразделение на территории Украины и повстанческое подразделение, когда идут с рейдом на территорию России. 

Командир "Российского добровольческого корпуса" (РДК) Денис Никитин, в свою очередь, добавил, что сегодня не стоит недооценивать возможности современных военторгов, которые с 2014 года продают стрелковое оружие, танки, системы реактивного залпового огня и прочее. 

"Но в целом теперь в распоряжении РДК есть замечательный грузовик "Ахмат". Пользуясь случаем, передаю благодарность руководству Чеченской Республики за этот невольный подарок, который они нам сделали. У нас теперь есть и Тигр, это тоже аналог бронированного небольшого транспорта. Мы полагаемся на трофейную технику", - заявил Никитин. 

Прорыв границы России

12 марта бойцы легиона "Свобода России", "Российского добровольческого корпуса", а также воюющие на стороне Украины Сибирского батальона прорвали границу Российской Федерации.

Добровольческие батальоны зашли в Курскую и Белгородскую области, где продолжают вести бои, сопровождающиеся, в частности, ударами по военным объектам оккупантов. В частности, к бойцам также присоединились и Ичкерийские добровольцы.

По словам Барановского, прорыв российской границы помешал планам армии России по поводу наступления, которое они хотели посвятить "победе" диктатора Владимира Путина на президентских выборах.

В частности, добровольцы заявили, что конечной целью рейдов является ликвидация путинского режима в России.

Детальнее о рейде в Белгородской и Курской областях и что там происходит - РБК-Украина писало в материале.

 

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