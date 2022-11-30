Откуда у Путина деньги на войну и когда санкции Запада остановят Россию

Россия должна дорого заплатить за вторжение в Украину. Первые счета за кровавую войну, начатую Москвой, уже получили государственные компании и олигархический бизнес, целые отрасли экономики, богатейшие представители путинской элиты и рядовые россияне. И это не считая более 300 млрд долларов замороженных валютных резервов страны-агрессора.

Благодаря санкциям Запада, беспрецедентным по своей сути, российская экономика оказалась за железным занавесом. Из России уходят крупные корпорации, известные мировые бренды, сети ритейла и заведений питания.

Работать на российском рынке для них стало не только токсично из-за репутационных рисков, но и просто невозможно из-за санкций, в том числе и по запретам на импорт в РФ. Это подкосило промышленность, которая не смогла найти качественную альтернативу иностранному оборудованию и технологиям.

Частично справиться с этой проблемой россиянам помогают Китай, Индия и Турция, которые, в свою очередь, заинтересованы в дешевой нефти и газе со скидками. А частично – "серый импорт", официально разрешенный российской властью.

Несмотря на экономическую бездну, в которую Россию все глубже загоняет ее агрессия против Украины, санкции не смогли в один момент оставить Путина и его армию без денег. У РФ пока достаточно ресурса, чтобы продолжать войну. Может ли Запад лишить Россию этой возможности? И что для этого нужно сделать?

Между плохим и неизбежным: что происходит с экономикой РФ

В России, понимая неизбежность санкций за нападение на Украину, поначалу ожидали более глубокого обвала экономики. Но за последние 9 месяцев российский центробанк постоянно улучшал макропрогноз. Что дало повод европейским политикам из условного "клуба друзей Путина" (преимущественно из Венгрии) говорить о бесполезности санкций. И что эти ограничения якобы больше вредят европейской экономике, а не российской.

"Как бы в Москве или Будапеште не пытались приуменьшить эффективность решений Брюсселя, санкции работают и ограничивают возможности РФ финансировать войну против Украины", – возразил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Премьер Венгрии Виктор Орбан (Фото: facebook.com/orbanviktor)

Цифры Росстата, если, конечно, им верить, как и экономические прогнозы центробанка РФ все же изменились. К концу года ВВП, как ожидается, упадет на 3-3,5%, в то время как в июле сами же россияне прогнозировали минус 4-6%, а в мае все указывало на обвал по итогам года на 8-10%. Недавно также был улучшен прогноз по инфляции и другим макропоказателям. Кроме того, удалось не допустить краха курса рубля к доллару, тратить который из-за тех же санкций стало сложно как бизнесу, так и обычным россиянам.

Как так произошло? Центробанк РФ еще весной действительно быстро отреагировал на финансовые и торговые барьеры со стороны Запада и ввел жесткие монетарные ограничения, что позволило сбить темпы инфляции и удержать валютный курс.

"Сейчас у РФ сильно упал спрос со стороны потребителей и он остается подавленным. По факту россияне меньше покупают и поэтому дальнейшая инфляция не растет, что говорит о серьезных дисбалансах в экономике", - пояснила РБК-Украина аналитик Киевской школы экономики (КШЭ) Юлия Павицкая.

В РФ лучшую ситуацию в экономике объясняют еще и тем, что объемы экспорта нефти, газа и нефтепродуктов оказались выше их ожиданий. Еще ранее агентство Bloomberg оценивало, что Россия получит около 285 млрд долларов в 2022 году за экспорт энергоносителей, это будет на 20% больше, чем годом ранее.

"В будущем стране может угрожать рецессия, однако пока убытки можно игнорировать, потому что экспорт ресурсов в текущих условиях стал еще выгоднее из-за скачка цен в результате конфликта в Украине и санкций", – отмечало издание.

Вместе с тем, как указывает собеседница издания из КШЭ, прогнозы для российской экономики на 2023 год наоборот ухудшаются. И по самому худшему сценарию падение может достигнуть 11%, о чем свидетельствует внутренний отчет правительства РФ, ранее опубликованный тем же Bloomberg. Даже глава российского центробанка признала, что т. н. "структурная трансформация экономики", как они это называют, продлится не один год.

Еще один сигнал, свидетельствующий о проблемах России – это начало бюджетного кризиса, в который входит страна-агрессор. Правительство в Москве начало проедать "жировые запасы", отложенные на "черный день". Если раньше россияне прогнозировали на 22-й год профицит бюджета на уровне 1,2% ВВП (то есть ожидали, что доходы превысят расходы), то сейчас уже допускают дефицит от 0,8 до 2% ВВП, говорит Павицкая. И это при том, что до введения санкций первый квартал для российской экономики был достаточно сильный.

Центральный банк России (Фото: cbr.ru)

В октябре российский Минфин не без труда "нарисовал" профицит в 74 млрд рублей, что, собственно, не так для них и много. Но и для этого пришлось залезть в прошлогодние доходы "Газпрома" и Фонд национального благосостояния, за счет которого сейчас скупают акции госбанков и авиакомпаний. Кремлевские власти буквально в ручном режиме вынуждают "Газпром" несколькими траншами заплатить 1,2 трлн рублей в качестве налога на пользование недрами, хотя перед этим компании разрешили не платить дивиденды на такую же сумму.

При этом поступления по налогу на прибыль предприятий РФ в сентябре и октябре упали в годовом исчислении на 33 и 26% соответственно. "О чем это говорит? Компании ненефтегазового сектора меньше производят, меньше платят налогов, на это также оказывают влияние санкции", – убеждена Юлия Павицкая.

SWIFT и нефтяные сомнения Европы

Более сильное давление на экономику РФ еще в этом году мог оказать Евросоюз – до недавнего времени ключевой покупатель российской нефти и газа. Здесь важно указать несколько моментов. Во-первых, сама Россия сильно зависит от доходов от нефти и природного газа, которые в 2021 году составляли 45% федерального бюджета.

Во-вторых, страны ЕС в прошлом году только нефти и нефтепродуктов купили у РФ на 71 млрд долларов. Для понимания: в прошлом году более половины российского экспорта нефти приходилось на Европу и около 20% – на Китай. Что касается российского газа, то в прошлом году около 45% всего импорта газа в ЕС было из РФ.

Резкий отказ от российских энергоресурсов, учитывая эти цифры, не дал бы РФ и шанса оправиться от санкций и адаптировать свою экономику к новым условиям. Впрочем, и потери ЕС были бы значительно больше.

Пока же европейские санкции в целом выглядят малоэффективными, считает глава департамента корпоративного анализа группы ICU Александр Мартыненко. И одна из главных причин, убежден он, в нерешительности и поэтапности их введения. Другими словами, России дают время, чтобы приспособиться и найти обходные пути.

"Один из самых ярких примеров – это блокировка операций SWIFT для российских банков, которая была очень растянута во времени и разбита на многие этапы", – отмечает Мартыненко.

Это ограничение касается 10 крупнейших российских банков, но, скажем, "Газпромбанк", занимающийся энергетическими платежами, до сих пор не отключен от SWIFT. В целом же российская банковская система насчитывает более 300 банков, замечает Юлия Павицкая. На этой неделе премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина рассчитывает на полноценное отключение российских банков от SWIFT в 9-м санкционном пакете от ЕС, который еще готовится.

Российские олигархи, в том числе Михаил Фридман, также оказались под санкциями Запада (Фото: GettyImages)

Страны ЕС, зависимые от российских энергоресурсов, сложно продвигают санкции в отношении нефти и газа. Этот вопрос гораздо быстрее решили США и Великобритания, но на их рынках доля РФ была гораздо меньше, чем в континентальной Европе.

В настоящее время в ЕС действует только запрет на импорт менее значимого энергоносителя – российского угля, говорит Мартыненко. На блокировку закупок природного газа европейцы не решились. За них это фактически делает сейчас сам "Газпром", ограничивая поставки и шантажируя Европу. "Запрет же важнейшего ресурса – нефти, планируется применить только в декабре, а нефтепродуктов – уже только в феврале следующего года", – добавляет он.

Технически РФ не может перенаправить все потоки энергоресурсов в Индию и Китай, хотя доля экспорта в эти страны действительно выросла. Поэтому нефтяное эмбарго – сейчас действительно потенциально одна из самых жестких для РФ санкций. Вопрос только в том, в каком виде ее в конечном итоге введут.

Еще в июне в ЕС была достигнута договоренность о полном запрете импорта нефти из РФ, начиная с декабря. В то же время исключили нефть, транспортируемую по трубопроводу "Дружба", на чем ультимативно настаивала Венгрия. Поэтому под санкции попала только нефть, доставляемая морским путем.

В ЕС также решили ограничить поставки нефти морем в третьи страны, запретив своим компаниям оказывать услуги по морской перевозке, финансированию или страхованию грузов с российской нефтью. Впрочем, позже эту норму несколько исправили, указав, что без ограничений можно обойтись, если нефть будет продаваться не выше определенной стоимости – "ценового потолка". Планировалось, что его определят через несколько недель, но именно здесь и развернулась самая большая дискуссия.

Страны, как Греция, Кипр и Мальта, чьи танкерные компании, собственно, эту нефть перевозят, настаивали на ограничении стоимости не ниже 60-70 долларов за баррель. Польша и страны Балтии выступили за более радикальный вариант в пределах 30 долларов за баррель, прислушавшись к предложениям украинской стороны. Найти компромисс пока не удалось.

Если запрет на импорт нефти и нефтепродуктов в Европу действительно будет введен, это станет болезненным ударом для российской экономики, поскольку даже такие крупнейшие покупатели, как Индия и Китай, не в состоянии заменить собой европейские, говорит Александр Мартыненко. И тогда объемы российской нефтедобычи могут сократиться на треть или даже наполовину.

С другой стороны, применение к российской нефти ценового потолка может заменить прямой запрет на закупку нефти и тем самым свести санкционный эффект к минимуму, убежден эксперт. Более того, лимит даже в 60 долларов за баррель выглядит как откровенное издевательство. Но не над Россией, а Украиной и ее союзниками, настаивающих на значительно меньшей максимальной стоимости. Дело в том, что даже сейчас с учетом всех дисконтов, которые покупатели получают от РФ, стоимость нефти марки Urals иногда меньше, чем потенциальный "потолок".

Что интересно: согласно прогнозу российского центробанка, в РФ закладывают на 23-й год стоимость нефти на уровне 70 долларов за баррель, на 24-й – 60 долларов за баррель и 55 долларов на 25-й год. При таком порядке цифр эту санкцию едва можно назвать для России жесткой, скорее – приемлемой.

"Минимально приемлемым вариантом может быть ограничение цены на уровне максимум 50 долларов за баррель. В то время как установление ограничения на уровне 30-40 долларов за баррель станет действительно ударом для бюджета РФ", – убеждена Юлия Павицкая.

Российская "элита" и окружение Путина попали под персональные санкции (Фото: GettyImages)

Переговоры по лимиту цены на нефть станут определенным экзаменом и проверкой решимости стран ЕС по поддержке Украины. В любом случае, санкционный список можно продолжать дальше. Уже звучат предложения по введению потолка цены и на российский газ. Кроме того, атомная энергетика РФ и продукция этой отрасли вообще не подпадают под санкции, как и "Росатом". Опять же, из-за зависимости некоторых стран как от российского топлива, так и инвестиций в атомные объекты.

Уже сейчас не менее важным, чем санкции, является контроль за их соблюдением. Уже известно множество примеров обхода Россией введенных против нее ограничений. Начиная с ввоза через "серый" импорт IPhone из Узбекистана и напитков Coca-Cola из Кыргызстана, куда эта продукция попадает из других азиатских стран. Заканчивая смешением российской нефти с нефтью других стран и отключением трекеров на морских судах с дальнейшей переброской нефти на другие корабли для сокрытия страны происхождения.

Потому непростой путь введения санкций, откровенно говоря, является лишь началом маршрута для стран санкционной коалиции. И сейчас уже нужно спешить с выработкой механизмов контроля за санкциями и наказанием тех, кто будет пытаться помочь россиянам их обходить. Иначе все усилия будут тщетны, а агрессор, хоть и в меньших масштабах, но сохранит ресурс для войны.