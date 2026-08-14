Привычные товары недоступны? "Снежная панда" объяснила ситуацию в магазинах

Часть продукции "Снежная панда" и других украинских брендов исчезла с полок супермаркетов. В компании объяснили это последствиями ракетного удара по их предприятию и недавними атаками на логистические сети крупных торговых сетей.
Что в компании говорят о ситуации в магазинах - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
"Должны поделиться текущим положением дел с наличием товаров. Несмотря на все наши усилия и ежедневную работу над восстановлением, нам нужно время, чтобы полностью пополнить весь ассортимент. Поэтому часть привычных для вас продуктов временно может быть недоступна", - отмечают в компании.
В компании также добавили, что ассортимент как товаров "Снежной Панды", так и многих других украинских брендов может быть ограничен в привычных точках продаж из-за недавних ударов по сетям партнеров:
"Мы и наши партнеры делаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть каждый любимый продукт на свои места", - говорится в сообщении.