Сколько вам на самом деле лет? Генетик объяснил, как определить свой биологический возраст и зачем это знать

Биологический возраст человека не всегда совпадает с паспортным, однако точно измерить его сегодня способны лишь научные лаборатории, и то с погрешностями.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал кандидат биологических наук и генетик-геронтолог Александр Коляда.

Что такое биологический возраст и зачем он нужен

В геронтологии существует понятие биологического возраста - это попытка оценить состояние организма человека точнее, чем по паспортным годам.

По словам Коляды, такая концепция возникла как альтернатива хронологическому возрасту, чтобы лучше предсказывать темпы старения и риски для здоровья.

Идея в том, что человеческие клетки могут функционировать лучше или хуже среднего уровня в определенном возрасте. Например, в 30 лет организм может выглядеть на 25 или на 40.

Как точно определить биологический возраст

По словам Коляды, универсального метода измерения биологического возраста не существует. На протяжении десятилетий ученые использовали разные подходы: физические тесты, анализы крови, а сейчас - молекулярную диагностику.

"Надо понимать, что все эти тесты чем-то грешат. Идеального теста не существует. В медицине много тестов, которые не выполняют окончательную функцию диагностики чего-то. Они являются аргументом в пользу той или иной гипотезы", - отмечает эксперт.

По словам ученого, биологический возраст могут оценивать даже по остроте зрения или количеству седых волос, однако все эти признаки - неточные.

В то же время лабораторные анализы могут вводить в заблуждение.

"Если идти в лаборатории сдавать определенные анализы, это может быть несколько ошибочное мнение. Они более медицинские, а измерение биологического возраста сейчас - это все же область научных исследований", - объясняет Коляда.

Какой метод самый точный

"Самый современный способ измерения биологического возраста - это измерение эпигенетического возраста, то есть эпигенетических меток на молекуле ДНК", - говорит ученый.

Речь идет о разработке одного из ученых Калифорнийского университета.

"На нашей ДНК есть метки, которые очень сильно коррелируют с биологическим возрастом и с большинством заболеваний. Если правильно прочитать метки, а их около 300, то действительно можно достаточно точно увидеть то, что мы понимаем под биологическим возрастом", - объясняет Коляда.