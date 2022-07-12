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Зірочка "Дніпра-1" за крок від середняка АПЛ, – інсайдер

Фото: Єгор Ярмолюк (праворуч) (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорців

Англійський "Брентфорд" незабаром оголосить про підписання півзахисника молодіжної збірної України Єгора Ярмолюка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Фабріціо Романо.

18-річний хавбек змінить СК "Дніпро-1" на АПЛ. Угода між дніпровцями та "Брентфордом" вже укладена.

Ярмолюк стане гравцем "бджіл" цього тижня. Українець отримав дозвіл на роботу в Британії та зможе завершити перехід. Орієнтовна вартість трансферу – 1,5 млн євро. "Дніпро-1" також нібито отримає 10% від майбутнього продажу свого вихованця.

На професіональному рівні Єгор Ярмолюк дебютував ще наприкінці сезону 2019/20. У минулій кампанії він провів 9 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. Усього в "Дніпрі-1" – 21 поєдинок, 1 гол.

У листопаді 2020-го центрхав дебютував у збірній України U-21. Провів там 4 матчі. У складі команди U-19 "синьо-жовтих" – 5 поєдинків (4 голи).

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

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