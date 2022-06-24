ru ua
Пт, 24 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зірка Бундесліги достроково завершив кар'єру через політичний скандал

Новость на русском →
Австрія, П'ятниця 24 червня 2022 10:05
Зірка Бундесліги достроково завершив кар'єру через політичний скандал Фото: Мартін Хінтереггер (eintracht.de)
Автор: Антон Федорців

Оборонець франкфуртського "Айнтрахта" та збірної Австрії Мартін Хінтереггер втрапив у політичний скандал і вирішив повісити бутси на гвіздок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

29-річний центрбек несподівано вирішив завершити професіональну кар'єру. Боси "орлів" пішли назустріч австрійцю і погодилися припинити співпрацю за згодою сторін, хоча контракт із франкфуртцями був чинний до літа 2024 року.

Хінтереггер потрапив під шквал критики на батьківщині. Нещодавно він організував футбольний турнір у рідній Австрії за допомогою Генріха Зікля. Взаємини з крайнім правим політиком громадськість не оцінила. Оборонець потрапив під суспільний осуд, попросив вибачення за співпрацю з ультраправим діячем і засудив крайні погляди, а потім анонсував завершення кар'єри.

Мартін Хінтереггер є вихованцем "Ред Булла" із Зальцбурга. Після п'яти сезонів у домашній першості він вперше спробував свої сили в Німеччині. У тамтешній Бундеслізі захищав кольори "Боруссії" М (на правах оренди) та "Аугсбурга".

Посеред сезону 2018-19 поповнив лави "Айнтрахта". У складі франкфуртців провів 138 матчів у всіх турнірах, у яких забив 14 м'ячів. Із "орлами" центрбек тріумфував у Лізі Європи 2021/22 і виборов місце в Лізі чемпіонів.

До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Австрія Чемпіонат Німеччини
NEWS
США виділять військову допомогу Україні ще на 450 млн доларів: що туди увійде
США виділять військову допомогу Україні ще на 450 млн доларів: що туди увійде
DAILY
На порозі газової кризи. Як Росія шантажує ЄС і чого чекати Україні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент На порозі газової кризи. Як Росія шантажує ЄС і чого чекати Україні