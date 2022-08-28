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Баскетбольна збірна України в овертаймі програла Ісландії у відборі на Мундіаль

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Гапнарфйордур, Неділя 28 серпня 2022 09:47
Баскетбольна збірна України в овертаймі програла Ісландії у відборі на Мундіаль Фото: Богдану Близнюку (в центрі) заважають відразу два ісландці (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Другої поразки в стартових двох матчах фінального етапу кваліфікації до чемпіонату світу-2023 зазнала збірна України. Ісландія дотиснула "синьо-жовтих" в овертаймі (91:88).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

ЧС-2023, кваліфікація, група L

Ісландія – Україна – 91:88 ОТ (14:19, 22:22, 27:14, 17:25, 11:8)

У першій чверті українці швидко підлаштувалися під суперника та почала розвивати власну перевагу на паркеті. На піку "синьо-жовта" збірна "везла" опоненту +12 пунктів. Щоправда, ісландці зібралися та скоротили відрив до п'яти.

Друга 10-хвилинка промайнула в схожому ключі. Збірна України тримала господарів на безпечній відстані та перед великою перервою зберегла перевагу в ті ж 5 очок. Але третя чверть стала провалом української команди. Збірна Ісландії не лише швидко відіграла гандикап, а й створила свій – +8 перед фінальною чвертю.

У фінальній 10-хвилинці українці двічі зрівнювали рахунок. Уперше це сталося посеред чверті – 71:71. Вдруге – якраз перед сиреною (80:80), тож матч перейшов в овертайм.

А ось вже там ісландці знову зіграли зібраніше. Господарі вели в рахунку впродовж усього додаткового часу та не дозволили збірній України ані зрівняти рахунок, ані перемогти.

Після поразок від Італії та Ісландії збірна України фактично втратила шанси на вихід на ЧС-2023. Турнірне становище команд у групі L і календар змагань залишають "синьо-жовтим" обмаль можливостей потрапити до фінальної трійки.

Баскетбольна збірна України в овертаймі програла Ісландії у відборі на Мундіаль

До слова, футбольна збірна України втрималася в топ-30 оновленого рейтингу ФІФА.

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