Обращение Зеленского вышло в эфир российского телевидения в Крыму и некоторых регионах РФ

Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского сегодня, 25 января, появилось в телеэфире нескольких регионов РФ и временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Президент Зеленский появился на экранах телевизоров в Белгородской области России, а также в Краснодарском крае, аннексированном Крыму и Севастополе.

По словам очевидцев, Зеленский оказался на экранах вместо обычной программы российских телеканалов, таких как СТС и ТНТ.

Судя по видеозаписям, транслировалось обычное обращение президента к украинцам на родном языке, без перевода на русский. Сигнал периодически исчезал и возобновлялся.

Местные власти пока не комментировали это событие.