Звернення Зеленського вийшло в ефір російського телебачення у Криму та деяких регіонах РФ

Відеозвернення президента України Володимира Зеленського сьогодні, 25 січня, з'явилося у телеефірі кількох регіонів РФ і тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Місцева влада поки не коментувала цю подію.

Судячи з відеозаписів, транслювалося звичайне звернення президента до українців рідною мовою, без перекладу російською. Сигнал періодично зникав та відновлювався.

За словами очевидців, Зеленський опинився на екранах замість звичайної програми російських телеканалів, таких як СТС і ТНТ.

Президент Зеленський з'явився на екранах телевізорів у Білгородській області Росії, а також у Краснодарському краї, анексованому Криму та Севастополі.

РБК-Україна повідомляло, що українські хакери знову зламали російське телебачення та показали жителям РФ звернення ЗСУ до армії агресора.

Крім того, раніше ми писали, що українські хакери зламали російське ТБ у Криму та показали звернення Зеленського.

Нещодавно президент Зеленський розповів, що зробить у першу чергу після перемоги.

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