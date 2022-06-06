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Надаль зберіг інтригу щодо участі у Вімблдоні-2022

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Велика Британія, Понеділок 06 червня 2022 18:15
Надаль зберіг інтригу щодо участі у Вімблдоні-2022 Фото: Рафаель Надаль (twitter.com/rolandgarros)
Автор: Антон Федорців

Участь Рафаеля Надаля у Вімблдонському турнірі цьогоріч залишається під питанням. Остаточне рішення залежатиме від стану здоров'я іспанця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт French Open.

"Король ґрунту" хотів би взяти участь у головному тенісному змаганні на траві. Після перемоги на "Ролан Гаррос-2022" Надаль розповів, що змушений був провести весь турнір на уколах.

Іспанець зізнався, що фактично не відчував травмовану ногу. Лікарі ввели анестезію прямо в нерв, аби тенісист не відчував біль в ушкодженій стопі. Тепер штаб Надаля шукатиме альтернативні методи лікування. Рекордсмен серії "Великого шолома" готовий поїхати на Вімблдон, якщо вирішить проблеми зі здоров'ям.

"Я дуже поважаю цей турнір і готовий грати там завжди. Але я не можу точно відповісти, чи поїду цьогоріч. Подивимося, як ітиме лікування. Грати на протизапальних я готовий, але не виступатиму на ін'єкціях", – розповів Надаль.

Нагадаємо, що іспанець Надаль здобув 14-й титул на "Ролан Гаррос" і оновив рекорд за кількістю виграних "Великих шоломів".

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