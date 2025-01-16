Сводка с фронта: зафиксировано более 120 боев, больше всего РФ атакует возле Покровска

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники, четыре средства ПВО, три пункта управления, два пункта управления дронов, три артиллерийские средства и один склад боеприпасов противника.

Ситуация на направлениях:

На Харьковском направлении враг дважды штурмовал позиции украинских войск в районах Волчанска и Тихого.

Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово, Тополя и Петропавловка на Купянском направлении, где за сутки произошло пять атак оккупантов.

За прошедшие сутки враг 16 раз атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в оборону ВСУ вблизи населенных пунктов Копанки, Новосергиевка, Твердохлебово, Макеевка, Колодязи, Терны и Григорьевка.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали шесть раз в районах Ступочек, Часового Яра и Предтечино.

Девять атак совершил враг на Торецком направлении в районах Белой Горы, Торецка и Крымского.

На Покровском направлении защитники остановили 56 наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Барановка, Миролюбовка, Луч, Новый Труд, Шевченко, Удачное, Котлино, Петропавловка, Старые Терны, Янтарное, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Зверево, Успеновка, Андреевка и Дачное.

Силы обороны отбили пять вражеских атак на Новопавловском направлении. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Временка и Константинополь.

На Ореховском направлении враг четыре раза атаковал позиции наших защитников в направлениях Малой Токмачки, Новоандреевки и Щербаков.

На Северском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки враг атак не проводил.

На Курском направлении произошло 15 боестолкновений, противник нанес 13 авиационных ударов 18 управляемыми бомбами и совершил 340 артиллерийских обстрелов, в том числе 15 - из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.