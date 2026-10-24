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Связь Starlink на фронте восстановилась до нужной скорости, - Зеленский

16:08 24.10.2026 Сб
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

В Украине восстановили скорость работы спутниковых систем Starlink и Starshield до уровня, который был до введения ограничений. Это важно для обеспечения фронтовой логистики и защиты от реактивных ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленмького в Telegram.

По словам главы государства, возобновление началось ночью. Утром скорость соединения стала достаточной для использования спутниковой связи.

"Самое главное сегодня: возобновили работу Starlink, Starshield на скорости, которая была до всех этих ограничений. Сейчас скорость - как нужно нам", - сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что работа этих систем имеет большое значение для украинских военных. В частности, стабильная спутниковая связь необходима для фронтовой логистики и защиты Украины от реактивных "шахедов".

Кроме того, утром Зеленский заслушал доклад министра обороны Евгения Хмары. После проверки украинская сторона подтвердила, что Starlink и Starshield работают.

Глава государства также поблагодарил американцев и партнеров Украины, которые отнеслись к ситуации серьезно и помогли ее решить.

Отдельно Зеленский отметил роль конгрессменов и сенаторов США, медиа, Государственного департамента и президента США.

Напомним, ранее источники РБК-Украина в Минобороны сообщили, что 24 октября военный Starlink в Украине возобновил работу на скорости более 161 км/ч.

Позже министр обороны Евгений Хмара заявил, что системы мониторинга ведомства фиксируют скорость более 400 км/ч, а связь остается стабильной.

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