На встрече Украины и России в Стамбуле существенного прогресса не было, - Axios

Об отсутствии значительного прогресса изданию рассказал неназванный украинский дипломатический источник.

Также он добавил, что сама встреча длилась чуть более часа.

Он уточнил, что российская делегация потребовала от украинской армии вывести войска из нескольких районов внутри Украины в обмен на прекращение огня.

"Российские требования оторваны от реальности и выходят далеко за рамки того, что обсуждалось ранее", - добавил собеседник издания.