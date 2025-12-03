Встречи с медиками, родными военных и бизнесом: детали визита Зеленского в Ирландию

Владимир Зеленский сообщил, что ирландские специалисты совместно с украинскими начали инициативу UCD Ukraine Trauma Project. Ее главная цель - снизить количество смертей от массивных кровотечений на фронте.

Уже состоялось восемь учебных миссий в Украине, подготовлены более 600 соответствующих специалистов и создана ирландско-украинская учебная команда.

"Это сотрудничество помогло увеличить количество спасенных жизней и укрепило партнерство между нашими странами", - отметил президент.

Также вместе с первой леди Еленой Зеленской глава государства встретился с родными ирландских военнослужащих, которые погибли, защищая Украину.

Солдаты Грэхем Дейл, Роберт Диган и Александр Рыжук удостоены посмертно орденов "За мужество" III степени.

Владимир Зеленский встретился с представителями ирландского бизнеса. Он отметил, что интерес ирландских компаний к сотрудничеству велик и очень важен.

"Ожидаем инвестиций, которые усилят нашу устойчивость сейчас и станут вкладом в восстановление страны", - написал он по итогам встречи.

Относительно встречи с украинской общиной в Ирландии, Владимир Зеленский отметил, что это был "хороший и искренний разговор и действительно особый визит - первый визит Президента Украины в Ирландию с момента установления дипломатических отношений после восстановления украинской независимости".