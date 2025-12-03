RU

Общество Образование Деньги Изменения

Встречи с медиками, родными военных и бизнесом: детали визита Зеленского в Ирландию

Фото: президент Украины Владимир Зеленский в Ирландии Telegram Zelenskiy / Оfficial)
Автор: Марина Балабан

Во время визита в Ирландию президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями Университетского колледжа Дублина, которые помогают внедрять методики медицинской помощи на фронте. А также с родными ирландских военнослужащих, которые отдали жизнь за Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Владимир Зеленский сообщил, что ирландские специалисты совместно с украинскими начали инициативу UCD Ukraine Trauma Project. Ее главная цель - снизить количество смертей от массивных кровотечений на фронте.

Уже состоялось восемь учебных миссий в Украине, подготовлены более 600 соответствующих специалистов и создана ирландско-украинская учебная команда.

"Это сотрудничество помогло увеличить количество спасенных жизней и укрепило партнерство между нашими странами", - отметил президент.

Также вместе с первой леди Еленой Зеленской глава государства встретился с родными ирландских военнослужащих, которые погибли, защищая Украину.

Солдаты Грэхем Дейл, Роберт Диган и Александр Рыжук удостоены посмертно орденов "За мужество" III степени.

Владимир Зеленский встретился с представителями ирландского бизнеса. Он отметил, что интерес ирландских компаний к сотрудничеству велик и очень важен.

"Ожидаем инвестиций, которые усилят нашу устойчивость сейчас и станут вкладом в восстановление страны", - написал он по итогам встречи.

Относительно встречи с украинской общиной в Ирландии, Владимир Зеленский отметил, что это был "хороший и искренний разговор и действительно особый визит - первый визит Президента Украины в Ирландию с момента установления дипломатических отношений после восстановления украинской независимости".

 

Визит президента Украины в Ирландию

Как сообщало РБК-Украина, в ночь на 2 декабря президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли с первым официальным визитом в Ирландию.

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин на пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что его страна готова к мониторингу прекращения огня, а также к миротворчеству в Украине и ЕС.

Он рассказал о дальнейшей поддержке Украины, если будет мирное решение. По его словам, Ирландия будет открыта к мониторингу любого прекращения огня или определенных аспектов мира.

