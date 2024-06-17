Лидеры ЕС готовят пакетное соглашение о высших должностях в блоке, - Euractiv

Лидеры ЕС встретятся вечером в понедельник, 17 июня, чтобы обсудить высшие должности блока после выборов в Европарламент. Политическое соглашение может стать реальностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

Ожидается, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен получит мандат на второй срок после того, как ее правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) одержала победу на европейских выборах в минувшие выходные.

Лидеры ЕС также обсудят другие должности в институциональном пакете, включая глав Европейского совета и Европейского парламента, а также пост главного дипломата ЕС.

Учитывая новый политический ландшафт после воскресных выборов и растущую важность Востока Европы из-за войны России против Украины, задача будет состоять в том, чтобы найти партийно-политический, географический и гендерный баланс среди кандидатов на высшие должности.

Европейские политические партии встретятся со своими лидерами для переговоров перед саммитом. Ожидается, что саммит ЕС вечером 17 июня с неформальных переговоров между 27 лидерами блока, фон дер Ляйен и президентом Европарламента Робертой Мецолой.

После этого Мецола и фон дер Ляйен покинут зал заседаний, а лидеры ЕС перейдут к ужину, чтобы обсудить соглашение.

Быстрое пакетное соглашение

Ожидается, что в результате необычно раннего консенсуса лидеры ЕС достигнут политического соглашения. А саммит ЕС 27-28 июня официально подтвердит соглашение, сообщили восемь дипломатов и чиновников ЕС.

"Существует необходимость срочно заключить соглашение к концу месяца", - сказал один из дипломатов ЕС, добавив: "Учитывая общую хрупкость соседних с Европой стран, нельзя терять время".

Имена включают премьер-министра Португалии от социалистов Антониу Кошту на посту президента Европейского совета, премьер-министра Эстонии от либералов Каи Каллас на высший дипломатический пост ЕС и действующего президента Европарламента Роберты Мецолы, которая продолжит занимать свою нынешнюю должность.

"Это будет комплексное соглашение. Если возникнут разногласия по поводу Урсулы фон дер Ляйен, это окажет побочный эффект и на другие высшие должности, а этого никто не хочет", - сказал тот же дипломат ЕС.

По словам нескольких дипломатов ЕС, поддержка Кошты выросла за последнюю неделю, особенно после того, как премьер-министр Испании Педро Санчес и канцлер Германии Олаф Шольц дали ему зеленый свет.

Государства-члены ЕС также все больше симпатизируют Каллас, хотя некоторые опасаются, что, будучи дипломатом ЕС, она будет чрезмерно фокусироваться на России.

"Может показаться удивительным, что такое быстрое соглашение могло быть достигнуто, но большинство государств-членов ЕС действительно считают, что времени терять нельзя – и, честно говоря, реальной альтернативы этому пакету нет", – сказал второй дипломат ЕС.

Компромиссы

Кандидатам необходимо квалифицированное большинство, что означает поддержку 15 из 27 лидеров ЕС из стран, представляющих 65% населения ЕС.

Несколько дипломатов ЕС заявили, что, хотя некоторые лидеры ЕС, возможно, не захотят согласиться на "пакетное соглашение" или его конкретные индивидуальные решения, ожидается, что они не нарушат быстрое политическое соглашение.

Ключом к политическому заключению "соглашения о рабочих местах" ЕС в понедельник за ужином будет то, что будет в нем для некоторых ключевых лидеров.

На прошлой неделе один из ключевых вопросов заключался в том, попытается ли президент Франции Эммануэль Макрон растягивать переговоры, как он это сделал в 2019 году.

Однако несколько дипломатов ЕС предположили, что, поскольку Макрон готовится к досрочным выборам в законодательные органы, которые он назначил после плохих результатов на европейских выборах в минувшие выходные, время для него имеет решающее значение.

"У него нет времени вести политическую игру, честно говоря, он и не может себе этого позволить", - сказал четвертый дипломат ЕС.

Выступая перед журналистами в пятницу (14 июня), Макрон выразил надежду на то, что решение о должностях высших должностных лиц ЕС может быть принято уже на этой неделе.

"Надеюсь, что нам удастся быстро прийти к согласию. Возможно. Кажется, что это возможно в ближайшие дни, на следующей неделе", - заявил Макрон журналистам.

В кулуарах саммита G7 в Италии Макрон провел неформальные переговоры о высших постах в ЕС с фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем, чья правящая коалиция также понесла болезненные потери от крайне правых.

Шольц на выходных заявил, что ожидает переизбрания фон дер Ляйен, одновременно повторив свои предварительные условия для выдвижения своей соотечественницы.

Тем временем премьер-министр Италии Джорджа Мелони, лидер крайне правых европейских консерваторов и реформистов (ECR), воодушевилась результатами своей партии Fratelli d'Italia, которая заняла первое место во внутренних выборах.

В субботу 15 июня Мелони отказалась раскрыть, кого она поддержит в обсуждениях на высшем уровне в ЕС на следующей неделе, но в конечном итоге ожидается, что она поддержит фон дер Ляйен, полагают некоторые дипломаты ЕС.

По их словам, она вряд ли подтвердит это открыто до тех пор, пока Рим не получит высокий пост, например, не заключит сделку по важному портфелю Еврокомиссии у следующего руководителя, говорят они.

Чтобы получить второй мандат, фон дер Ляйен понадобятся ее голоса в качестве резерва для большинства, когда Европейский парламент проголосует за ее утверждение, поскольку ей нужен как минимум 361 из 720 депутатов Европарламента.

Если лидеры ЕС достигнут соглашения о высших должностях в ЕС, парламент может проголосовать уже 18 июля за избрание ее следующим президентом Европейской комиссии.