Встречаются чаще всего. В ГСЧС предупредили об опасности минометных мин

"Осторожно, минометные мины! Именно этот тип мин чаще всего встречается на территории Украины, где велись боевые действия. Размеры бывают разные, но все они одинаково смертельно опасны. Средний радиус поражения после взрыва около 40 м", - говорится в сообщении.

Что делать в случае ее обнаружения

В ГСЧС отметили, что в случае обнаружения минометной мины ни в коем случае нельзя приближаться или бить по ней.

"Если увидели мину - отойдите на безопасное расстояние и сразу сообщите об этом по номеру 101", - призывают спасатели.

Так же в ГСЧС опубликовали изображение и призывали показать его среди детей и друзей, чтобы те были внимательными и осторожными и не подходили к боеприпасам.

Фото: изображение, которое поможет распознать минометную мину (t.me/dsns_telegram)