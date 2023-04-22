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Встречаются чаще всего. В ГСЧС предупредили об опасности минометных мин

Фото: в ГСЧС предупредили об опасности минометных мин (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Одной из самых распространенных "находок" среди мин, встречающихся в Украине на территориях, где велись бои, является минометная. Спасатели рассказали, как реагировать в случае ее обнаружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Осторожно, минометные мины! Именно этот тип мин чаще всего встречается на территории Украины, где велись боевые действия. Размеры бывают разные, но все они одинаково смертельно опасны. Средний радиус поражения после взрыва около 40 м", - говорится в сообщении.

Что делать в случае ее обнаружения

В ГСЧС отметили, что в случае обнаружения минометной мины ни в коем случае нельзя приближаться или бить по ней.

"Если увидели мину - отойдите на безопасное расстояние и сразу сообщите об этом по номеру 101", - призывают спасатели.

Так же в ГСЧС опубликовали изображение и призывали показать его среди детей и друзей, чтобы те были внимательными и осторожными и не подходили к боеприпасам.

Фото: изображение, которое поможет распознать минометную мину (t.me/dsns_telegram)

Напомним, недавно в Херсонской области трактор подорвался на российской мине.

Также мы писали, что в Харьковской области мужчина подорвался на мине на территории собственного двора.

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