В Харьковской области мужчина подорвался на мине в собственном дворе

В Харьковской области 48-летний мужчина подорвался на мине. Это произошло на территории его двора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС в Харьковской области.

Инцидент произошел около 18:47 во вторник, 11 апреля. В селе Рубежное Чугуевского района на территории частного дома раздался взрыв.

Спасатели отмечают, что владелец дома наступил на мину "лепесток". В результате взрыва он получил осколочные ранения разной степени тяжести. Пострадавшего госпитализировали в местную больницу. Окончательные обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, вчера в Купянском районе Харьковской области трактор наехал на мину. В результате чего водитель получил контузию.

Также недавно вблизи Изюма мужчина на огороде наступил на "лепесток". Он получил осколочные ранения.

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