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Встреча Зеленского и Мадяра все ближе: в МИД сообщили о позитивных сигналах

15:59 10.06.2026 Ср
2 мин
В дипломатии появился новый неожиданный нюанс
aimg Анастасия Никончук
Фото: Владимир Зеленский (GettyImages)

Киев продолжает подготовку возможной встречи президента Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Украины Георгия Тихого во время брифинга.

Подготовка встречи продолжается

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили работу над организацией переговоров между президентом Владимиром Зеленским и главой венгерского правительства Петером Мадяром.

"Мы работаем над возможной встречей между президентом Зеленским и премьер-министром Мадяром. Мы надеемся, что эта встреча состоится в ближайшее время. Я не буду разглашать место проведения или точное время, просто хочу подтвердить, что мы работаем, и у нас есть некоторые положительные сигналы относительно того, что эта встреча может состояться в ближайшее время", - отметил Тихий.

Почему возникают разные версии

Тихий также прокомментировал многочисленные сообщения и предположения, которые появляются в Украине и Венгрии относительно возможной встречи лидеров двух государств.

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Он подчеркнул, что на этапе подготовки переговоров высокого уровня могут обсуждаться различные даты и площадки проведения.

По его словам, информация, которая звучит из разных источников, не всегда отражает окончательные договоренности.

Планы могут меняться в процессе подготовки, поэтому отдельные заявления собеседников или источников в Будапеште не следует воспринимать как окончательные решения.

На что рассчитывает Украина

Спикер МИД подчеркнул, что главным остается достижение окончательных договоренностей и проведение самой встречи.

Сейчас украинская сторона фиксирует положительные сигналы, которые свидетельствуют о возможности организации переговоров между Зеленским и Мадяром уже в ближайшее время.

По словам Тихого, именно этот фактор является наиболее важным на нынешнем этапе подготовки контактов на высшем уровне.

Напоминаем, что Украина и Венгрия продолжают диалог по вопросам защиты прав национальных общин. По итогам очередных консультаций стороны подтвердили готовность работать над выполнением ранее согласованного плана мероприятий. В Киеве также заявили о намерении реализовать часть предусмотренных договоренностей уже до конца текущего года.

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