Встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина может сорваться из-за разногласий по формату, - WSJ

В чем разногласия и чем это грозит

По словам источников, Китай хочет, чтобы любой саммит лидеров трех стран был строго регламентирован, с зачитыванием заранее подготовленного заявления и минимальным пространством для дискуссий.

Тем временем администрация Трампа настаивает на более свободном формате, который позволил бы трем лидерам активнее обмениваться мнениями, вместо заранее подготовленных монологов на полях саммита АТЭС, который состоится 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне.

Разногласия между Пекином и Вашингтоном по поводу правил и повестки дня вызывают сомнения в том, состоится ли встреча, несмотря на то, что США, Китай и Россия изначально выразили готовность рассмотреть эту идею.

Один из камней преткновения

На днях Трамп ясно дал понять, что хочет поднять вопрос о денуклеаризации (контроле над ядерным вооружением). Китай имеет гораздо меньший атомный потенциал, чем США и Россия, хотя и быстро растет, но при этом Пекин долгое время неохотно вступал в какие-либо переговоры по этому вопросу.

Но как пишет WSJ, для Китая участие в трехсторонних переговорах по контролю над вооружениями чревато закреплением за Пекином состояния ядерной неполноценности. Это в свою очередь неприемлемо для Си Цзиньпина, который руководил самым значительным расширением ядерного арсенала Китая в его истории. Кроме того, один из китайский чиновников сказал, что Пекин не согласится на участие.

Чего хотя РФ и Пекин в рамках этой встречи

Издание пишет, что предложение Путина о трехсторонней встрече, видимо было направлено на то, чтобы воспользоваться потеплением отношений Трампа с Кремлем и, с помощью Китая, добиться прогресса в прекращении войны против Украины на выгодных для России условиях и без участия украинского лидера Владимира Зеленского.

Китайский чиновник рассказал изданию, что Пекин готов принять трехстороннюю встречу, но только при условии предварительной подготовки, которая обеспечит согласованную повестку дня и заранее определенный результат.

Источник также добавил, что Китай готов обсуждать Украину и другие важные вопросы в таком формате. Однако без такой предварительной подготовки Пекин предпочел бы провести отдельные двусторонние встречи.

Высокопоставленный чиновников администрации заявил, что Си Цзиньпин, видимо, не желает участвовать в неформальных обменах мнениями со своими коллегами, и что требование определенного формата вызывает вопросы о готовности Пекина к прямому взаимодействию.

Также источники, близкие к руководству Пекина, говорят, что Си Цзиньпин хочет создать видимость исторического трехстороннего диалога - с фотографиями, заявлениями и пропагандистской ценностью - без риска непредсказуемых переговоров.