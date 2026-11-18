В преддверии трехстороннего саммита Путин и Си Цзиньпин уже провели отдельные двусторонние переговоры, а сама подготовка ко встрече сопровождается неразберихой вокруг повестки дня, дипломатическими маневрами вокруг Украины и громким ударом Сил обороны по Крымскому мосту.

Главные темы и путаница с повесткой дня

Первоначально в администрации Дональда Трампа заявляли, что ключевым вопросом встречи станет контроль над ядерными вооружениями и нераспространение ядерного оружия.

Помощница пресс-секретаря Белого дома Оливия Уэйлс отмечала, что переговоры рассматривают лишь как "отправную точку" для дальнейшего диалога между тремя крупнейшими ядерными государствами мира - без ожиданий каких-либо соглашений или сокращения арсеналов. Среди других возможных тем называли войну в Иране и ситуацию вокруг Северной Кореи.

В то же время вокруг самого формата и повестки возникла противоречивая информация.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков утверждал, что повестка дня встречи уже согласована, хотя ряд вопросов еще будет "уточняться по ходу". Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Россия и Китай якобы внесли предложения по тексту итогового заявления и ждут ответа США.

Впрочем, по данным Financial Times, главы трех государств на самом деле не утвердили перечень вопросов, поэтому саммит пройдет без заранее согласованной повестки дня.

Как пишет Bloomberg, на фоне внутриполитических проблем, в частности, поражения республиканцев на выборах в США, Трамп может использовать встречу, чтобы продемонстрировать международное влияние и укрепить образ сильного лидера на мировой арене.

Си Цзиньпин и Владимир Путин встретились в Шэньчжэне 18 ноября (Getty Images)

Издание отмечает, что это нетипично для Си Цзиньпина, обычно предпочитающего строго регламентированные переговоры. В МИД Китая в свою очередь назвали саммит "новаторским" и заявили, что лидеры проведут углубленный обмен мнениями относительно "обеспечения мира и стратегической стабильности".

Будет ли среди тем война в Украине?

Отдельной интригой остается украинский вопрос. Сначала в Белом доме утверждали, что российское вторжение в Украину на трехсторонней встрече не будет нарушаться.

Однако перед отлетом в Азию 16 ноября Дональд Трамп лично сменил акценты, заявив, что планирует обсудить войну РФ против Украины.

"Также поговорим о... моей любимой теме. Украина. Украина и Россия теряют 25 тысяч солдат ежемесячно. Так что мы поговорим и об этом", - сказал президент США.

По данным FT, по нежеланию Пекина играть заметную дипломатическую роль в войнах в Украине и на Ближнем Востоке, лидеры могут избежать содержательного обсуждения этих тем в трехстороннем формате.

Кроме того, нет уверенности в отдельных двусторонних переговорах Трампа и Путина на полях саммита АТЭС. Кремль допускает такую встречу. Сам президент США заявлял о готовности встретиться по возможности.

"Я не знаю, (состоится ли двусторонняя встреча - ред.), но я бы ее провел. Если это возможно, я бы это сделал", - сказал СМИ глава Белого дома.

В то же время, по данным The Wall Street Journal, Путин хочет использовать встречу для обсуждения завершения войны в Украине.

Также ожидалось, что спецпосланники президента США Уиткофф и Джаред Кушнер, активно занимающиеся переговорами по урегулированию войны в Украине, должны были войти в состав американской делегации на переговорах в Китае. Однако уже появились сообщения, что они не будут присутствовать в Шэньчжэне.

Как сказал спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев, Уиткофф и Кушнер "вовлечены в отдельные переговоры с европейскими партнерами по будущей архитектуре безопасности в Европе".

Как прошла встреча Си Цзиньпина и Путина

В среду, 18 ноября, за день до встречи с Трампом, Путин и Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры в Шэньчжэне, продолжавшиеся более двух часов. Оба лидера заявили о единстве и говорили о формировании "многополярного мира".

Глава Кремля назвал Си Цзиньпиня "другом", заявил о работе "спина к спине" и похвастался ростом турпотока на 43% благодаря безвизовому режиму из КНР.

Также он традиционно придумал "экономические успехи" РФ, заявив о якобы росте ВВП на более чем 10% и "контролируемой инфляции" (промолчав об атаках на российские НПЗ и повреждении Крымского моста).

Лидер Китая назвал отношения Пекина и Москвы "устойчивыми" и независимыми от меняющейся геополитической ситуации, отметив "ответственность великих государств" за демократизацию международных отношений.

О войне РФ против Украины, которую официально Пекин называет "украинским кризисом", Си Цзиньпин публично не высказался, по крайней мере, публично.

По словам Пескова, Путин и Си Цзиньпин обсудили тему урегулирования войны в Украине. Российский диктатор рассказал лидеру Китая о контактах с посланниками президента США Уиткоффом и Кушнером в Москве.

В свою очередь Трамп в среду, 18 ноября в 11:00 (по киевскому времени) прибыл в китайский Шэньчжэнь. Си Цзиньпин лично встретил его у самолета.

В Кремле анонсировали, что Путин и Трамп увидятся сегодня на торжественном приеме в Шэньчжэне.

Удар по Крымскому мосту как сигнал перед саммитом

В ночь на 16 и 17 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по Крымскому мосту. В результате атак обрушилась одна арка, автомобильный пролет под ней и была повреждена железнодорожная часть.

Как пишет The Times со ссылкой на участвовавшего в операции украинского офицера, атаку запланировали как символический жест перед саммитом АТЭС, чтобы продемонстрировать слабость Путина и поставить его в неудобное положение перед Си Цзиньпином и Трампом.

Кроме того, операция имела важный технологический подтекст. Украина впервые использовала беспилотники в качестве ретрансляторов видеосигнала для наведения ракет, доказав способность проводить сложные атаки автономно - несмотря на недавние ограничения со стороны США на использование систем связи Starlink и Starshield.

Опасения Европы: риск кулуарных договоренностей

Как сообщает CNN, в европейских столицах с тревогой следят за саммитом в Шэньчжэне. Несмотря на то, что громких прорывов от официальной части не ожидают, дипломаты опасаются кулуарных договоренностей за закрытыми дверями.

Главные риски, которые видят в ЕС:

Выход Путина из изоляции : сам факт встречи за столом с лидерами США и Китая возвращает российского диктатора в центр мировой дипломатии.

: сам факт встречи за столом с лидерами США и Китая возвращает российского диктатора в центр мировой дипломатии. Давление на Киев вместо Москвы : европейские чиновники обеспокоены, что Трамп может принять российскую трактовку ситуации на фронте и будет склонять Украину и Европу к невыгодным уступкам, что позволит Кремлю затянуть войну.

: европейские чиновники обеспокоены, что Трамп может принять российскую трактовку ситуации на фронте и будет склонять Украину и Европу к невыгодным уступкам, что позволит Кремлю затянуть войну. Позиция Пекина: хотя некоторые надеются на посредническую роль Китая, стратегические интересы Си Цзиньпина не допускают поражения России.

Неоднозначные сигналы Вашингтона: беспокойство в Европе усилили недавние шаги администрации США, в частности, обсуждение возможной закупки российского дизтоплива, перебои в обмене разведданными и работе Starshield в Украине, а также закрытые дипломатические миссии Уиткоффа и Кушнера.

По информации Axios, союзники Вашингтона опасаются, что встреча создаст впечатление договоренностей трех лидеров о разделе мира на сферы влияния. Некоторые собеседники издания называли такой сценарий "Ялтой 2.0", вспоминая конференцию 1945 года, повлиявшую на послевоенное устройство Европы.

"Мы знаем, что каждый раз, когда президент Трамп разговаривает с Путиным или встречается с ним, это оборачивается плохими новостями для Украины и Европы. Мы готовимся ко всему", - сказал один из европейских дипломатов.