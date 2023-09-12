Что Путин может получить от Ким Чен Инна для войны в Украине: обзор мировых СМИ

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын отправился в свою первую за почти четыре года заграничную поездку – в Россию. Там он должен встретиться со своим коллегой Владимиром Путиным. Москва очень остро нуждается в оружии, а Пхеньян - в пище и других предметах первой необходимости.

Что из этого может получиться и что об этом пишет зарубежная пресса – в материале РБК-Украина.

США угрожает санкциями за визит Кима в Россию

Издание “Guardian” описало первую за четыре года поездку Кима в другое государство . Границы КНДР до сих пор остаются в большинстве своем закрытыми (например, уже давно нет туризма), поэтому каждое подобное событие действительно важно. Поезд Кима сначала прибыл на станцию Хасан, расположенную в Приморском крае РФ. Дальше путь лежал во Владивосток.

Лидера Северной Кореи сопровождали чиновники из армии и вооруженной промышленности страны. Встреча с Путиным может произойти в среду, 13 сентября, после Восточного Экономического Форума в том же Владивостоке. Сначала встретятся делегации, а дальше, если потребуется, Ким и Путин проведут разговор за закрытыми дверями. Вполне возможно, что два диктатора подпишут соглашение о поставках боеприпасов в армию России, пишет "Guardian".

Фото: Ким Чен Ын отправился в свою первую за четыре года поездку на бронепоезде (Getty Images)

Ким может просить помощи с энергетикой и пищей , а также - продвинутые технологии для спутников и своего маленького флота атомных субмарин (правда, достаточно отсталых по современным меркам). Хотя эксперты, опрошенные изданием, сомневаются в возможности подобного обмена.

Профессор Лейф-Эрик Эйзли, специалист по КНДР из университета Эхва в Сеуле, сказал: "Путин вряд ли передаст Киму технологии для уменьшения ядерных бомб или приведения в движение атомных субмарин. Потому что военные машины даже в отчаянной ситуации не отдают свои самые большие секреты за старые снаряды”.

Соединенные Штаты отреагировали ожидаемо: угрожали санкциями обоим режимам за любое соглашение по оружию. Но поскольку Северная Корея и так живет под десятками санкций, найти, на что их можно будет наложить, кажется непростой задачей. К тому же Северная Корея имеет богатую историю продажи оружия сторонам конфликта: например, Сирии, Ливии, боевикам Хезболлы. Россия не станет здесь исключением.

Миллионы снарядов на складах: что именно КНДР может передать Путину

КНДР не вела активных боевых действий с момента окончания Корейской войны в 1953 году (если не считать смертельные обстрелы боевого корабля и острова Южной Кореи). На ее складах хранится много ракет и артснарядов , пишет издание "Time". В основном это оружие еще советских времен, но их количества может хватить, чтобы Россия и дальше вела свою войну на истощение.

Еще в декабре этого года Белый Дом рассказал Reuters, что КНДР уже продавала вооружение группировке "Вагнер". Тогда обе стороны отвергали обвинения. В июле министр обороны России Сергей Шойгу побывал в Пхеньяне с визитом и присутствовал на параде по случаю 70-летия перемирия в Корейской войне (она технически до сих пор продолжается, потому что мирного соглашения нет). Поэтому основа для встречи Путина и Кима уже была заложена.

Фото: у КНДР много советских снарядов, которые она может передать россиянам (Getty Images)

Но гораздо интереснее, какую номенклатуру вооружений Россия может выпросить у закрытой азиатской диктатуры. Издание Al-Jazeera обратилось с этим вопросом к Брюсу Бехтолю, профессору, исследующему политику в Университете Энджело Стейт, Техас. Он опубликовал книгу о режиме КНДР и развитии их ядерной программы.

Бехтоль считает, что Ким может предложить Путину снаряды для артиллерии калибром 152мм и разные виды РСЗО (ракетных систем залпового огня,- ред.). Кроме этого, у россиян могут появиться легкий пулемет Тип-73, автоматы Калашникова и снаряды с пулями для этого всего.

Reuters добавляет , что северные корейцы также могут продать 107-мм снаряды для РСЗО "Катюша", 122-мм ракеты, 155-мм артснаряды. Бехтоль объяснил, что существует два варианта, почему Россия обошла собственную "оборонку" и пошла просить их в Северную Корею. "Или ситуация в армии гораздо хуже, чем об этом известно, или они готовятся к большому наступлению, что требует дополнительных запасов".

Не только советское оружие: сотрудничество может развиться

Южнокорейский отставной военный и эксперт по армии Кима Ин-пум Чун, к которому Al-Jazeera тоже обратилось за комментарием, уверяет, что на продажу могут выставить "весь арсенал оружия". А это и дроны, зенитно-ракетные комплексы для запуска с плеча и "очень неплохие противотанковые системы "Пульсе", очень похожие на российские "Корнеты"".

Несложно представить, что Россия давно скрыто помогает Северной Корее с ее ядерной и ракетной программами, хотя и не так открыто, как Китай. Все же отношения между Москвой и Пхеньяном начали активнее развиваться только с началом полномасштабного вторжения России в Украину , напоминает издание. Бехтоль указывает, что новые сверхзвуковые ракеты Ким Чен Ина до боли схожи с российскими Искандерами, которые сегодня обстреливают Украину.

Фото: КНДР не могла бы развить свою ракетную промышленность без участия России (Getty Images)

Один из самых известных экспертов по КНДР Виктор Ча из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне написал вместе с Эллен Ким комментарий: “...сейчас Россия является одним из крупнейших помощников КНДР, даже больше, чем Китай. Пекин выступал против нового ядерного испытания, но ничего не сделал, чтобы привести Пхеньян к переговорам по ядерному разоружению. А вот соглашения с Москвой могут ускорить развитие программ по военным спутникам, межконтинентальным баллистическим ракетам и субмаринам ”.

О дальнейшем сотрудничестве Москвы и Пхеньяна в области стратегических вооружений пишет издание CNBC. На самом деле, каждое подобное соглашение может пойти гораздо дальше, чем просто торговля устаревшим советским оружием. Речь прежде всего идет о двух ядерных государствах. Потенциально это может вылиться в обмен технологиями и данными разведки ради развития оружия массового поражения с обеих сторон.

Последняя крупная ракета Кима - Хвасонг-18 - может быть видимым результатом такого сотрудничества, пишет CNBC в другой новости со ссылкой на информацию американских исследователей. Она довольно похожа на российскую МБР (межконтинентальная баллистическая ракета, - ред.) "Тополь-М".

Она твердотопливная, что значительно ускоряет подготовку к запуску и уменьшает время, за которое его можно засечь. Автор доклада, профессор-эмерит Массачусетского Технологического Института Теодор Постоль видит в этом успеха Пхеньяну руку Москвы: "Неожиданное появление таких развитых возможностей невозможно объяснить без сотрудничества с российским правительством и учеными".

"В ближайшем будущем главное беспокойство - что Россия может передать КНДР новые баллистические технологии", - написал Виктор Ча в другой аналитике. А этого, добавляет он, северокорейский режим хочет даже больше, чем еды для своих граждан.