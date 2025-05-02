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Япония рассчитывает на торговую сделку с США в июне: переговоры ускорятся

Пятница 02 мая 2025 04:58
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Япония рассчитывает на торговую сделку с США в июне: переговоры ускорятся Фото: лидеры США и Японии могут встретится на саммите G7 (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Япония намерена достичь торговой сделки с Соединенными Штатами в июне. По словам главного переговорщика Токио, ожидается, что переговоры наберут обороты в середине мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Японский представитель Ресэя Акадзаву рассказал, что его вторая встреча с американкой стороной, включая министра финансов Скотта Бессента, торгового представителя "Джеймисона Грира" и министра торговли США Говарда Лютника - была откровенный и открытой. В то же время многие темы обсуждений требуют конкретизации.

"Мы смогли провести конкретные обсуждения по таким темам, как расширение нашей двухсторонней торговли, нетарифные меры и сотрудничество в сфере экономической безопасности. Мы договорились назначить дату следующей встречи на высоком уровне, стремясь ускорить переговоры с середины мая", - сказал переговорщик Токио журналистам.

Также Акадзава подтвердил позицию Японии, согласно которой тарифная компания президента США Дональда Трампа "крайне прискорбна" и повторил призыв Токио пересмотреть тарифные меры.

Он выразил надежду, что ускорение переговоров позволит Трампу и премьер-министру Японии Сигэру Исибе достичь соглашения в июне.

"Это не просто вопрос скорости, поскольку существуют национальные интересы, которые должны быть защищены с обеих сторон, и это займет некоторое время. Еще есть много вопросов, которые необходимо рассмотреть и решить, прежде чем можно будет достичь окончательного соглашения", - заявил Акадзава.

Bloomberg пишет, что лидеры двух стран могут встретиться для переговоров на полях саммита G7 в Канаде, который состоится в середине июня.

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Япония Соединенные Штаты Америки
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