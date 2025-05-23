Встреча под давлением: представитель Японии едет в США, чтобы остановить новые тарифы

Сегодня главный торговый переговорщик Японии Ресей Аказава отправится в США для третьего раунда торговых партнеров с администрацией Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Наша позиция остается неизменной, мы настоятельно просим пересмотреть ряд тарифных мер США. Мы будем вести переговоры с откровенным и конструктивным настроем, чтобы как можно скорее достичь взаимовыгодного соглашения", - заявил Аказава в четверг.

Его последний визит состоялся, когда Япония, которая сначала считалась вероятной для заключения ранней сделки, похоже, отстает от других стран. В частности, первое соглашение США достигли с Великобританией, а также наладили перемирие по тарифам с Китаем.

Аказава сообщил, что детали встречи еще предстоит проработать, включая вопрос, кто будет присутствовать с американской стороны. Местные СМИ пишут, что японский переговорщик встретится с торговым представителем Америки Джеймисоном Гриром и министром торговли США Говардом Лютником.

Однако глава Минфина Скот Бессент пропустит встречу. С ним Аказава планирует встретиться позже, вернувшись в Вашингтон 30 мая.

Известно, что после сегодняшнего визита, японский представитель вернется в Японию 25 мая, в воскресенье.

Bloomberg отмечает, что президент США Дональд Трамп своими пошлины ударил Японию 25% тарифом на авто, сталь и алюминий. Также введен 10% всеобъемлющий тариф. Последний должен вернуться к первоначальному значению 24% в начале июля, если страны не заключат торговое соглашение.

Премьер-министр Сигэру Исиба заявлял, что Япония не пойдет на компромисс со своими национальными интересами, торопясь заключить сделку или соглашение, которое не затрагивает вопрос налога на автомобили.