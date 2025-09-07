"Встреча возможна, но не в России": Зеленский о переговорах с Путиным

В пятницу президент Украины пообщался с главным корреспондентом ABC News по международным вопросам Мартой Раддац.

На вопрос, потеряна ли возможность двусторонней встречи с российской стороной, глава государства ответил, что переговоры остаются возможными.

Он уточнил, что готов к любой встрече - двусторонней или трехсторонней - однако не на территории России.

"Это был сигнал от президента и от президента Трампа, и я сказал: "Господин президент, я готов к любой встрече, но не в России. Любая встреча, двусторонняя, трехсторонняя, мы будем рады, если вы будете, и даже предварительные условия, которые мы имели в начале года, о прекращении огня, а затем встреча. Потом мы говорили о гарантиях безопасности, а потом о встрече", - отметил Зеленский.

Президент также выразил благодарность Соединенным Штатам за подтверждение готовности предоставлять гарантии безопасности Украине. По его словам, этот вопрос остается ключевым в контексте будущих переговоров.