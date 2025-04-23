Встреча в Лондоне по Украине пройдет без глав МИД, - Sky News

"Первые дипломаты Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отложили план встречи в Лондоне в среду (23 апреля) для переговоров на высоком уровне о том, как прекратить войну", - говорится в сообщении.

По данным издания, вместо этого состоится встреча высокопоставленных чиновников пяти указанных стран. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига находится в Лондоне, где проведет двустороннюю встречу с главой МИД Великобритании Дэвидом Лемми.

Как отмечает Sky News, уровень переговоров в Лондоне "снижен" до встречи чиновников, поскольку Украина отвергает план США признать Крым российским. Украина в Лондоне хотела обсуждений прекращения огня.

Государственный секретарь США Марко Рубио не приехал в Лондон, где должен был встретиться с главами МИД Украины, Великобритании, Франции и Германии. CNN писало, что Рубио отменил поездку, поскольку президент Украины Владимир Зеленский отказался признавать Крым российским.

Sky News отмечает, что после отказа Рубио от визита Франция и Германия также, вероятно, передумали отправлять министров в Лондон. Издание добавляет, что вместо этого посланник США по вопросам Украины Кит Келлог примет участие в дискуссиях в Лондоне с высокопоставленными чиновниками Франции и Германии.