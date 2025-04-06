Встреча "Коалиции решительных" в Киеве: Умеров назвал ключевые элементы переговоров

Партнеры Украины сосредоточили внимание на формировании новой архитектуры безопасности и реализации ключевых договоренностей в рамках "Коалиции решительных".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.
В Киеве прошла стратегическая встреча при участии Президента Украины Владимира Зеленского, министра обороны Рустема Умерова, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Франции генерала Тьерри Буркхарда и начальника Штаба обороны Великобритании адмирала сэра Энтони Радакина.
В ходе переговоров участники обсудили дальнейшие шаги по укреплению системы безопасности Украины, а также формирование новой архитектуры безопасности для Европы.
Основное внимание переговорщики сосредоточили на внедрении договоренностей по безопасности после завершения активной фазы войны и на роли международных партнеров в рамках так называемой "Коалиции решительных".
"Это важный элемент обеспечения стабильности, предотвращения новой агрессии и создания предпосылок для восстановления страны. Украина готова к миру. Но этот мир должен быть справедливым, надежным и защищенным силой международной поддержки", - заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.
Также стороны рассмотрели вопросы оперативного планирования и готовности к немедленной реализации решений в случае прекращения боевых действий.
Умеров поблагодарил Францию, Великобританию и всех партнеров "Коалиции решительных" за последовательную и решительную поддержку Украины в самый сложный период.
"Коалиция решительных" - это группа европейских стран, которые согласились оказывать поддержку Украине в полномасштабной войне с Россией.
Одной из инициатив союзников является отправка миротворческого контингента. Создание коалиции объявил премьер Великобритании Кир Стармер 2 марта 2025 года.
С момента основания инициативы состоялось несколько встреч, но конкретных решений пока принято не было.
Последняя встреча "Коалиции решительных" прошла 4 апреля в Киеве. Генерал Тьерри Буркхардт перечислил главные задачи переговоров.
Подробнее о последней встрече, - читайте в статье РБК-Украина.
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