RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Встреча "Коалиции решительных" в Киеве: Умеров назвал ключевые элементы переговоров

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

Партнеры Украины сосредоточили внимание на формировании новой архитектуры безопасности и реализации ключевых договоренностей в рамках "Коалиции решительных".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.

В Киеве прошла стратегическая встреча при участии Президента Украины Владимира Зеленского, министра обороны Рустема Умерова, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Франции генерала Тьерри Буркхарда и начальника Штаба обороны Великобритании адмирала сэра Энтони Радакина.

В ходе переговоров участники обсудили дальнейшие шаги по укреплению системы безопасности Украины, а также формирование новой архитектуры безопасности для Европы.

Основное внимание переговорщики сосредоточили на внедрении договоренностей по безопасности после завершения активной фазы войны и на роли международных партнеров в рамках так называемой "Коалиции решительных".

"Это важный элемент обеспечения стабильности, предотвращения новой агрессии и создания предпосылок для восстановления страны. Украина готова к миру. Но этот мир должен быть справедливым, надежным и защищенным силой международной поддержки", - заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Фото: Министерство обороны Украины (mod.gov.ua)

Также стороны рассмотрели вопросы оперативного планирования и готовности к немедленной реализации решений в случае прекращения боевых действий.

Умеров поблагодарил Францию, Великобританию и всех партнеров "Коалиции решительных" за последовательную и решительную поддержку Украины в самый сложный период.

"Коалиция решительных"

"Коалиция решительных" - это группа европейских стран, которые согласились оказывать поддержку Украине в полномасштабной войне с Россией.

Одной из инициатив союзников является отправка миротворческого контингента. Создание коалиции объявил премьер Великобритании Кир Стармер 2 марта 2025 года.

С момента основания инициативы состоялось несколько встреч, но конкретных решений пока принято не было.

Последняя встреча "Коалиции решительных" прошла 4 апреля в Киеве. Генерал Тьерри Буркхардт перечислил главные задачи переговоров.

Подробнее о последней встрече, - читайте в статье РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рустем Умеров