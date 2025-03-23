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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Встреча в Эр-Рияде завершилась. Умеров назвал ключевой вопрос переговоров

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Украинская и американская делегации завершили встречу в Саудовской Аравии. Разговор между сторонами был конструктивным.

Об этом рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Разговор был конструктивным и содержательным - обсудили ключевые вопросы, в частности в энергетической сфере", - говорится в сообщении.

Умеров отметил, что задача президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, чтобы достичь достойного и длительного мира для нашего государства, людей, а значит и для всей Европы.

"Мы работаем над тем, чтобы это стало реальностью", - резюмировал он.

Отметим, что перед встречей Умеров писал, что на столе по переговорам лежат предложения для безопасности объектов энергетики и инфраструктуры.

О чем должны были говорить с стороны

Напомним, The New York Times писало, что переговоры в Саудовской Аравии будут длиться два дня - сегодня и завтра. В частности, сегодняшняя встреча с Украиной уже прошла, но не исключены дополнительные диалоги завтра. Также завтра будет разговор между Вашингтоном и Москвой.

Цель данных переговоров состоит в том, чтобы согласовать детали возможного частичного прекращения огня (по энергетике и судоходству в Черном море), что в результате может к привести к полной остановке боевых действий.

Также издание Bloomberg писало, что у Трампа хотят заключить соглашение о перемирии между РФ и Украиной до 20 апреля. В то же время Вашингтон признает, что сроки могут сместиться.

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Соединенные Штаты АмерикиСаудовская АравияМирные переговорыВойна в Украине