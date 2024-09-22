Усилия ВСУ направлены на срыв вражеских планов наступления - Генштаб

На фронте в воскресенье 22 сентября с начала суток и до вечера произошло 121 боевое столкновение. Большинство из них фиксируется на Покровском, Кураховском и Купянском направлениях, но враг также активизировался на Ореховском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
В военном командовании в вечерней сводке рассказали об оперативной обстановке по состоянию на 22:00 22 сентября.
В Генштабе отметили, что Силы обороны Украины направляют усилия "на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления".
"Наши воины наносят врагу весомые потери, истощая их боевой потенциал", - говорится в отчете военных.
С начала текущих суток российские захватчики нанесли один ракетный (2 ракеты), 52 авиационных удара (в частности, оккупанты применили 71 КАБ) и 625 ударов дронами-камикадзе.
Кроме того, противник совершил более 3900 обстрелов позиций украинских защитников.
На Харьковском направлении захватчики 4 раза безуспешно штурмовали позиции ВСУ в районе Волчанска, и возле него продолжается еще один бой.
"По имеющейся информации, сегодня противник на данном направлении потерял более 40 военнослужащих убитыми и ранеными", - передали в Генштабе.
Кроме того, воины ВСУ на этом участке фронта уничтожили противотанковое средство врага, две единицы автомобильной техники и 37 беспилотников, также были повреждены танк, боевая бронированная машина, четыре артиллерийские системы и автомобиль оккупанта.
На Купянском направлении враг 14 раз атаковал укрепление ВСУ вблизи Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Кругляковки, Лозовой и Стельмаховки. Еще продолжаются 4 боестолкновения в районах Петропавловки, Глушковки, Лозовой и Кругляковки.
На Лиманском направлении сейчас ВСУ отбивают 5 атак врага вблизи Макеевки, Невского и Белогоровки на Лиманском направлении. А 7 штурмовых действий оккупантов в течение дня были остановлены недалеко от Чернещины, Дружелюбовки, Новосадового и Дибровы.
На Северском направлении Силы обороны пресекли попытку противника улучшить тактическое положение вблизи Выемки., и оккупанты понесли потери. Еще одно сражение в этой локации продолжается, передали в Генштабе.
На Краматорском направлении 7 попыток врага продвинуться вперед вблизи Калиновки, Клищиевки, Григорьевки и Ступочки завершились неудачей. Пока еще продолжаются 2 боя.
На Торецком направлении оккупанты 6 раз штурмовали в районах Дачного, Торецка, Щербиновки и Нелиповки.
"Активно действовала вражеская бомбардировочная и штурмовая авиация. Продолжаются боевые действия в двух локациях - враг давит, пытаясь продвинуться в районах Нелиповки и Щербиновки", - говорится в возведении военных.
На Покровском направлении российские оккупанты интенсивно атакуют - здесь враг в течение дня в целом совершил 27 штурмовых и наступательных действий.
В Генштабе отметили, что наибольшая активность врага сохраняется в районах Мариновки и Новоторецкого. Пока еще продолжается бой вблизи Миролюбовки.
"По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 145 и ранили 163 оккупантов. Уничтожены РСЗО БМ-21 "Град", шесть артиллерийских систем, танк, БМП, два противотанковых средства, пять автомобилей и три мотоцикла захватчиков. Также повреждены 13 артсистем, два танка, БМП и 12 автомобилей", - рассказали в военном командовании.
На Кураховском направлении произошло 11 боевых столкновений. Враг пытался продвинуться в районах н.п. Горняк, Цукурино, Желанное Второе, Екатериновка и Константиновка.
На Времивском направлении была отбита 1 атака противника, еще ведутся 3 боя в районе Угледара.
На Ореховском направлении фиксируется активизация врага, который за день совершил 2 атаки недалеко от Работино, и успеха противник не имел.
На Приднепровском направлении вражеский штурм потерпел неудачу.
В Генштабе рассказали, что идет операция в Курской области Там вражеская авиация продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своей территории.
"В настоящее время известно о 16 авиационных ударах с применением 27 КАБ", - говорится в отчете.
Также в военном командовании добавили, что на других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
Напомним, ранее сегодня офицер бригады "Рубеж" Нацгвардии Владимир Черняк рассказал, что агрегатный завод в Волчанске стал большой проблемой для врага. И не исключено, что в скором времени оттуда поступят хорошие для Украины новости.
Добавим, как передал 22 сентября командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк, за эту неделю ВСУ ликвидировали 8620 российских военных. Также удалось уничтожить 224 артсистемы и 159 ББМ противника.
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